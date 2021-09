Ultimo día de la campaña: mañana comienza a regir la veda electoral

La veda comenzará a las ocho de la mañana de mañana viernes, es decir, exactamente dos días antes del inicio de la jornada electoral. Se extenderá hasta tres horas luego del final de la votación: ese plazo se cumplirá a las 21 del domingo 12. Se ha consignado que el mismo esquema tendrá vigencia en las Generales, del 14 de noviembre.

Esto implica que se impedirá cualquier evento de campaña, hasta el domingo a las 18, tanto para los precandidatos, los restantes dirigentes de las diferentes fuerzas, como los propios comunicadores en los medios; la medida alcanza a la difusión de encuestas o sondeos en la previa de los comicios y hasta las 21 del domingo.

Por otra parte, no se podrán ofrecer ni entregar boletas a los ciudadanos en un radio de ochenta metros de las mesas habilitadas para sufragar. Además, al menos doce horas antes y hasta tres horas luego del período de votación no se permitirá utilizar distintivos, insignias o banderas de ninguna agrupación política, así como estará prohibido portar armas.

Asimismo, quedarán prohibidos los actos masivos, tanto al aire libre como en espacios cerrados, a saber: eventos culturales (recitales o teatrales), deportivos o sociales. En lo que respecta a las bebidas alcohólicas, no se podrán vender entre las 20 del sábado 11 y hasta las 21 del domingo 12.

Las redes sociales también se encuentran implicadas: no se permitirá realizar propaganda política, en esos espacios digitales, durante la veda. Por último, cabe destacar que no se abrirán locales partidarios en las inmediaciones de los centros de votación: al menos, en un radio de ochenta metros.

Cualquier violación a la normativa prevista por el Artículo 71 del Código Nacional Electoral, deberá ser denunciada y quien la cometiera podría llegar a ser sancionado por la Justicia, si se comprobara la irregularidad.

EL GOBIERNO DISPONE QUE EL TRANSPORTE PUBLICO SEA GRATUITO EL DOMINGO

El Gobierno nacional dispuso la gratuidad del transporte público automotor y ferroviario de pasajeros para el día de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), del próximo domingo, y para la jornada de las elecciones generales del 14 de noviembre, con el objetivo de facilitar el traslado de los votantes.

Por medio de la Resolución 312/2021 del Ministerio de Transporte, publicada ayer en el Boletín Oficial y firmada por el titular de esa cartera, Alexis Guerrera, se dispone la prestación gratuita del transporte público automotor y ferroviario urbano y suburbano de jurisdicción nacional para las elecciones 2021.

“Resulta sumamente importante que todos los argentinos y argentinas cuenten con los medios necesarios para acceder a ejercer uno de los máximos derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas que es justamente el derecho a votar. Con la medida de hoy buscamos brindar todas las comodidades posibles para llegar a los lugares de la elección”, señaló Guerrera respecto al 12 y 14 de noviembre próximo.

La norma específica que en esas jornadas electorales la frecuencia del transporte público deberá tener las frecuencias de día sábado, como mínimo.

La publicidad electoral y la actividad proselitista de los precandidatos predomina por estos días en la ciudad.

