“Luis Ranelucci asumirá el compromiso de acercar la universidad a los secundarios”

El Presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Bernardo Weber, estuvo de visita en la ciudad de Zárate y se interiorizó sobre los proyectos de la lista que encabeza Luis Rannelucci de cara a las elecciones primarias del próximo 12 de septiembre. “Creo que es importante que la educación superior tenga la capacidad de instalarse y también hacerlo con un criterio objetivo” afirmó Weber.

“Estuvimos charlando muchísimo en materia de educación, yo creo que es uno de los representantes del país que más sabe del tema” dijo Luis Rannelucci y agregó “le contamos a Bernardo cuales son nuestros proyectos en materia de educación en Zárate. Nosotros tenemos un gran compromiso educativo con respecto a nuestras propuestas porque creemos que es importante que la universidad venga a Zárate, creemos que la universidad tiene que acercarse a los colegios”.

Por su parte el Presidente de la FUA dijo “creo que la pandemia nos puso de relieve lo importante que es la educación, cuánto tenemos que valorarla y cuidarla y considero que en ese sentido la educación superior es fundamental para el desarrollo tanto científico-tecnológico como productivo en la región”.

“Es necesario que en ciudades con las características de Zárate, con el nivel de empresas y de producción que tiene, la educación superior tenga la capacidad de instalarse y también hacerlo con un criterio objetivo” explicó Bernardo Weber y continúo diciendo “muchas veces vemos que en un montón de lugares hay experiencias universitarias aisladas donde se traen carreras que quizás vienen a aportar algo pero no ayudan a fomentar el desarrollo de la región. Creo que en ese sentido es importante que la universidad pública este brindada al servicio de estos espacios, al servicio de la comunidad”.

Para finalizar el Presidente de la Federación Universitaria Argentina dijo “hay una de las propuestas que viene trabajando mucho Luis, y que creo que es importantísima es acercar la universidad a los colegios secundarios; muchas veces a los estudiantes no se les presenta como una opción, entonces la posibilidad de traer la universidad hacia Zárate, empezar a acercarnos a los colegios secundarios, contarles que la universidad es para todos, que está abierta, que cualquiera puede acceder, que cualquier puede prepararse me parece que es importantísimo”.

Marisa Núñez, Bernardo Weber y Luis Rannelucci.

