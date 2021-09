Victoria Semería: “Debemos mejorar la seguridad por el bien de nuestros hijos”

La precandidata de JUNTOS que acompaña a Marcelo Matzkin explicó ante la cercanía de los próximos comicios que “Marcelo Matzkin es quien mejor representa la idea de una ciudad con desarrollo y con mirada al futuro. Lo acompañamos un grupo de vecinos identificados con sus ideas de transformación, pero también con un matiz muy zarateño, para que avancemos en cosas nuevas, y que podamos recuperar la tranquilidad de vivir en una ciudad más segura.”

“Soy madre, y sé lo que sentimos cuando nuestros hijos salen, con la inseguridad que hay y que cuando pasa algo las autoridades provinciales y municipales no se hacen cargo. Nosotros nos presentamos y queremos lograr con esta elección mayoría en el Concejo Deliberante porque no nos resignamos a que esto sea una normalidad” contó.

“También hay que reforzar la seguridad en la salida de las escuelas, con corredores seguros y con una DPU que sea totalmente reformulada. Nuestros chicos están sufriendo la inseguridad como nunca, no podemos darnos por vencidos los zarateños, y acá estamos apoyando a Marcelo Matzkin, quien tiene al mejor equipo en seguridad.”

“Somos parte de la historia de Zárate, desde nuestro primer día de vida. Aquí crecimos y formamos nuestras vidas; y este domingo nos dan la oportunidad de elegir que Zárate queremos a partir de ahora”, expresó Victoria Semería.

Comparte esto: Twitter

Facebook