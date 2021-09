“El domingo los zarateños vamos a votar por la seguridad y por la transparencia”

“Este domingo tenemos la oportunidad de expresar con el voto cómo queremos que se sigan haciendo las cosas en Zárate. Necesitamos mayoría en el Concejo Deliberante para que no queden más cajoneados nuestros proyectos contra la inseguridad, y para obligar al Intendente a implementar las ordenanzas en transparencia” expresó Marcelo Matzkin en su último día de campaña donde recorrió medios de prensa y el centro.

El precandidato de Juntos destacó la importancia de concurrir a votar: “Es importante que vayamos a votar más allá de que muchos han tratado de confundir para que los mayores se queden en sus casas. Necesitamos que nuestros abuelos y jóvenes vayan a votar para mostrar en las urnas que la voz del pueblo es contundente.”

“La gente puede entrar en internet y ver todo lo que hicimos estos últimos dos años desde el Concejo Deliberante, nos faltan 3 concejales para que no queden cajoneados los proyectos por la inseguridad, por la falta de agua, por la transparencia en una ciudad donde aún no hay boletín oficial.”

“En campaña pude demostrar, aunque al municipio no le gustó, toda la desinversión que hubo en las calles, con agua servida en sus veredas, pozos u obras mal hechas. Eso también lo dije en el Concejo Deliberante y lo fundamenté cuando votábamos en contra el presupuesto, que vino con menos recursos para seguridad y salud” dijo Matzkin.

“Por eso invito a la gente a acompañar con su voto a la lista 2 B de JUNTOS, en la que están el Dr Alejandro Cracco, Alejandra Lozano, Fanny Rodríguez Schatz, Hernán Bochini, y los zarateños y zarateñas que quieren ponerle un control efectivo en el Concejo Deliberante a esta gestión” concluyó.

PROPUESTAS PARA LIMA

Días atrás Matzkin visitó Lima junto con los integrantes de la lista que acompaña a Diego Santilli como precandidato a Diputado Nacional. Allí mismo el precandidato a Concejal presentó las propuestas concretas que tiene para Lima.

“Lima ha venido desde hace años siendo puesta al costado, con menos presupuesto, lo vemos en la rendición de cuentas y creo que se merece un tratamiento diferenciado. Pasan los años y Lima es una ciudad que está igual, ha tenido un leve progreso, pero no es el mismo al que tuvo la ciudad en cuanto al crecimiento demográfico y ni tampoco al tener dos centrales nucleares” comentó Matzkin con respecto al trato que ha tenido Lima en los últimos años.

“Nosotros proponemos que Lima pueda administrar un fondo a través de un ente municipal para el desarrollo, algo que copiamos de otros municipios, que tenga un plazo de ejecución de 20 años, con un administrador que dure 5 años para poder despegarlo de los ciclos eleccionarios; y que tenga un mínimo del 5% del presupuesto municipal destinado obligatoriamente a la realización de obras básicas, no hacer un parque urbano, pero sí para devolverle a Lima el estado de las calles, al menos el zanjeo, agua potable y si es posible asfalto” expresó el actual Concejal.

Matzkin, también hizo hincapié en el tratamiento de la seguridad que debe de tener Lima: “Necesita un centro de monitoreo, DPU exclusivamente para Lima, tiene que ser tratado de forma diferencial por la cantidad de habitantes, la distancia y la idiosincrasia que tiene”.

Con respecto a la Salud dijo que “Lima necesita tener un hospital intermedio, tiene una sala de atención barrial aunque la llamen unidad sanitaria pero no llega a eso, se necesita poder atender partos y realizar internaciones de urgencia”.

El Dr. Alejandro Cracco y Marcelo Matzkin, precandidatos a concejales.

Comparte esto: Twitter

Facebook