Zulma De Angelis: “Hay que recuperar la sensibilidad social en el político”

El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias y será la instancia en la que se definirán cuáles serán los candidatos para las legislativas de noviembre. La precandidata de Vamos Con Vos, Zulma De Angelis, dialogó con LA VOZ sobre esta etapa en la que encabeza la lista del espacio que conduce Florencio Randazzo.

Con un amplio trabajo de militancia social, De Angelis conoce de primera mano cuales son las principales necesidades de los vecinos y de aquellos sectores más vulnerables de la comunidad: “En Zárate hace falta gestión, hay que ir a gestionar por el vecino que necesita muchas cosas y está cansado de tantas promesas vagas y mentirosas en época de elecciones. Porque va un candidato a concejal y le dice que le va a asfaltar la calle cuando no es la potestad de un concejal esa”.

La precandidata que tiene como objetivo inmediato superar las PASO, sostiene que “yo les prometo trabajar para encontrar una solución a esas problemáticas que nosotros conocemos, porque tenemos promotores barriales trabajando todo el año en el barrio, somos gente de barrio, trabajamos en el barrio, vivimos en el barrio. Para mí sería importante llegar al Concejo Deliberante para tratar de mejorar esa calidad de vida del vecino que hoy está desganado y poner caras nuevas”. En ese punto, Zulma afirmó que en la lista que integra predomina la juventud a la vez que se dio lugar a la diversidad y la inclusión.

“Vamos a cumplir con nuestro rol de gestionar pero también ser un eje de control de los actos de gobierno. Yo soy la cara visible de un equipo de trabajo, y no voy a decepcionar al grupo porque no le debo nada a ningún político. A los únicos que les debo lealtad es a mi familia, a este equipo de trabajo y a los vecinos en general”, expresó.

Por otra parte, respecto del lugar de la clase política en esta etapa del país, sostuvo: “Creo que viene una etapa en la que hay que recuperar la sensibilidad social en el político, recuperar los valores perdidos. Sé que no es fácil, pero tenemos que ir por eso”.

En su análisis de cómo se gestionó la ciudad ante la llegada de la pandemia de Covid 19, De Angelis puntualizó en lo que definió como “una falta de presencia”. “Los movimientos sociales salimos a trabajar, a poner el hombro porque no llegaba la comida a los barrios. Nos encontramos con que muchas veces no había mercadería para darle a la gente, y tuvimos que gestionar para que les llegue la asistencia, aunque muchas veces la ayuda no llegó”.

En el marco de la campaña y a partir del trabajo territorial, desde el equipo de Vamos Con Vos realizaron un relevamiento de las principales problemáticas y necesidades vecinales, que conforman la plataforma del espacio.

En ese sentido, Zulma puntualizó: “En salud, pensamos que hay que gestionar una hospital de alta complejidad para Lima; aportar desde la prevención en las salitas de primeros auxilios, que deberían funcionar las 24 horas con un médico y una enfermera; gestionar para ubicar las ambulancias en lugares estratégicos; apoyar y promover las actividades para adultos mayores; impulsar la creación de un pequeño hospital veterinario; crear un hogar para personas con capacidades diferentes, también para las víctimas de violencias y crear un espacio de contención para personas con adicciones. En cuanto a la vivienda, hay que fortalecer el banco de tierra, impulsar la autoconstrucción de esfuerzo y ayuda propia. Respecto del trabajo, hay que desburocratizar las habilitaciones municipales y estimular la creación del trabajo digno, nosotros con el equipo logramos crear 60 puestos de trabajo, entonces desde el municipio se puede hacer mucho más. Y en seguridad hay que trabajar con el vecino para aunar criterios y trabajar en red con distintos organismos e instituciones”.

Por último, De Angelis manifestó ver en la actualidad “una ciudad triste, sin clima de campaña porque el vecino está decepcionado de la clase política” y concluyó: “Tenemos que apelar al sentido común de los próximos legisladores y que cuando haya un proyecto por el bien de la ciudad, que pensemos en el vecino en vez de la idea partidaria. Dejar de no apoyar proyectos porque lo hizo la oposición, porque el vecino queda de rehén. Por eso pido que confíen en mí, yo quiero ser una concejal que va a seguir recibiendo a los vecinos y a seguir yendo a los barrios, merenderos y comedores como lo hago habitualmente”.

Zulma De Angelis y Florencio Randazzo.

Comparte esto: Twitter

Facebook