“El oficialismo no entiende el reclamo de los vecinos”

El concejal y candidato de Juntos, Marcelo Matzkin, participó ayer de la 12ma. Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Zárate.

El edil zarateño se refirió a lo ocurrido en la sesión: “El oficialismo en el Concejo Deliberante no entiende el reclamo de los vecinos. A cinco días de haber perdido una elección, los concejales oficialistas no aprueban ninguna resolución presentada sobre la situación de las calles en los barrios ni sobre las pérdidas de agua que tiene Aguas de Zárate”, apuntó el concejal Matzkin. Y agregó que “tampoco aprueban explicar la contratación de dos empresas de manera fraudulenta”.

“Al bloque oficialista parece que no le importan los problemas de los vecinos. Es por esto que nosotros le pedimos a los zarateños que nos acompañen con su voto, para tener mayoría en el Concejo Deliberante y destrabar los proyectos que los vecinos reclaman hace años”, concluyó el Concejal de Juntos, Marcelo Matzkin.

El concejal Matzkin se refirió a la sesión de ayer y criticó no sean aprobados distintas ordenanzas.

