Berni negó que haya crisis y pidió “buscar responsables hacia adentro”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, encabezó una actividad en el municipio de San Isidro y se refirió a la turbulencia política que atraviesa el Frente de Todos después de la derrota en las PASO. En ese aspecto, negó que se trate de una crisis, pero aseguró que se deben buscar responsables y corregir aspectos de cara a lo que se viene.

“Las discusiones le importan a la clase política y a los periodistas. A nuestros ciudadanos lo que les importa es salir a la mañana y conseguir trabajo, que cuando van a trabajar no les roben, que la plata les llegue a fin de mes. A nuestros empresarios les importa poder producir, poder exportar, que no le bloqueen la puerta de la fábrica por algún reclamo”, lanzó el funcionario provincial en la localidad de Beccar.

Asimismo, Berni sostuvo que “no entendemos por qué tanto alboroto por un mecanismo que es habitual para aquellos que tenemos responsabilidad de gestión. Somos fusibles de las decisiones de las políticas de Estado que proyecta quien conduce. No creo que sea una crisis. La vicepresidenta lo dijo de manera irrefutable en una carta.”

En esa línea, sostuvo que “a la gente no le importan las discusiones, eso queda para el ámbito político. El ciudadano común quiere que le resolvamos los problemas todos los días y esa es la función”,

“Ahora son 60 días para las elecciones, y absolutamente todos queremos que le vaya bien al presidente. Vamos a hacer todo para eso. Si al Presidente le va bien, al país le va bien”, añadió.

Más adelante, en torno a la situación interna del Frente de Todos, consideró que “hay multicausalidades. Buscar responsables es hacia adentro para corregir lo que haya que corregir. Hacia afuera, lo que tenemos que hacer es escuchar permanentemente lo que dice la gente. Necesitamos más funcionarios en la calle, lo importante es la vocación de resolver e involucrarse.”

“El peronismo no tiene ninguna ciencia: es escuchar a nuestra gente y resolverle los problemas”, opinó.

Ante la consulta sobre si se trataba de un contexto destituyente, respondió: “La política no es un juego de buenos modales, es representar intereses. Nosotros representamos esos intereses, los de los trabajadores, de la clases media, todos los peronistas somos hijos de la movilidad social ascendente, de la clases industrial que viene a destituir las importaciones”.

“Cómo va a ser destituyente discutir, generar un ámbito de discusión de cara a la sociedad. ojalá podamos seguir discutiendo porque salen siempre las mejores respuestas. eso es lo que necesita el pueblo, respuestas”, concluyó.

Berni encabezó un operativo en Beccar.

