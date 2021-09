Tras más de un año, el parte Covid no reportó ayer nuevos casos

En la mañana de ayer, el secretario de Salud Marcelo Schiavoni brindó detalles sobre la situación epidemiológica en el distrito y también informó que en las últimas 24 horas, no se reportaron casos positivos de Covid 19.

“Estamos contentos, la última vez que hubo cero casos en un día fue el 5 de julio del 2020, hoy por suerte volvimos a esa normalidad de no tener ningún caso positivo en el día de la fecha. Estamos atentos y alertas a todo lo que está sucediendo”, dijo el funcionario.

A su vez, también se refirió a la continuidad de la campaña de vacunación en el distrito y sostuvo: “Estamos trabajando con la llegada de vacunas a los vacunatorios. El viernes se liberó la segunda dosis para mayores de 60 años, en los menores de 18 años con comorbilidades es libre y los que no tienen ninguna patología detectada se van a vacunar con turno”. En esta misma sintonía, Schiavoni agregó que aquellos que por alguna razón no puedan concurrir a los turnos asignados, que de todas maneras se acerquen a un vacunatorio para informar a los coordinadores y obtener una reprogramación del turno.

“El trabajo de coordinar la campaña de vacunación valió la pena, estamos viendo los resultados, hay 85 mil personas con primeras dosis, casi 56 mil personas con segundas dosis y más de 50% de la población objetivo con dos dosis, así que valió la pena tanto sacrificio del grupo humano de salud y de otras secretarías que colaboraron con la campaña de vacunación”, apuntó el titular de la cartera de Salud.

Por otra parte, informó que se continúan los operativos de testeos y expresó que “la cantidad de testeos no aflojó pero la cantidad de positivos si ha disminuido”. En ese sentido, añadió que los testeos continúan en el Hospital Intermedio Dr. Rene Favaloro, mientras que los lunes y martes se continúan la tareas con el personal de provincia en los Operativos Detectar en Plaza Mitre y Parque Urbano,a lo que se suman los testeos itinerantes en distintos barrios de la ciudad los miércoles, jueves y viernes”

“Estamos tratando de conseguir un esquema de vacunación itinerante en Zárate y Lima, estamos viendo si en los próximos días lo podemos implementar como hicimos en Costanera Sur hace dos sábados atrás. La idea es darle ritmo a la vacunación libre con el soporte de un vacunatorio itinerante”, sostuvo Schiavoni.

Por su parte, la subsecretaria de Estrategia Sanitaria, Dra. Lorena Mattei, explicó que en la actividad desarrollada ayer como complementación del Programa Construir Comunidad en el Parque Urbano, también se brindó atención obstétrica y se realizaron testeos de HIV y Sífilis, además del operativo Detectar y la realización de la vacunación calendario.

“Es importante que aquellos chicos que les falte completar el calendario de vacunación, que se acerquen a alguna de las unidades sanitarias cercanas. Vamos a estar tres días acá, luego vamos a ir a barrio España y la semana que viene vamos a continuar en diferentes barrios con este operativo”. En la jornada de hoy se desarrollará atención médica con la especialidad de odontología y el miércoles de pediatría.

