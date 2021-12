Se desconocen datos locales sobre la deserción escolar

No existen datos específicos en nuestro partido sobre el índice de deserción escolar al cabo de un año y medio; principalmente relacionado a las escuelas públicas.

El propio gobierno provincial habla de programas de revinculación socio- educativa para incluir a muchos alumnos que dejaron de responder a las actividades propuestas por los y las docentes.

A raíz de esto es que el bloque de Juntos pide al municipio que realice un relevamiento para determinar cuál fue la deserción escolar en el distrito; “para el 56% de los estudiantes, el celular es la única herramienta con la cual han podido continuar el contacto con la escuela. Según el propio Ministerio de Educación de la Nación, el 78% de los alumnos recibió durante 2020 clases por Whatsapp. Con esto, queda más que demostrado que la brecha digital en nuestro país es abismal y que la virtualidad no estuvo garantizada para una gran parte de los estudiantes. Como consecuencia, para el mes de agosto de 2020, según datos oficiales del Ministerio de Educación, el abandono escolar ya se encontraba como uno de los problemas más críticos en nuestro país, indicando que al menos el 10% de los estudiantes que a comienzos de 2020 asistían a los niveles inicial, primario y secundario no iban a volver a la escuela o dudaban de hacerlo. Para finales de 2020, algunos estudios afirmaban que aproximadamente 1.500.000 alumnos habían abandonado la escuela”, reclamaron los ediles de la oposición en su Pedido de Informes al municipio.

Y en este sentido, piden más información acerca de la deserción escolar y la situación educativa, así como también cuáles son las medidas a llevar a cabo para contrarrestar las consecuencias que las acciones tomadas por la pandemia han ocasionado en nuestros estudiantes de nivel inicial, primario y secundario.

Finalmente reclaman que se informe sobre la tasa de deserción escolar durante el año lectivo 2020 y lo que va del año en curso, en los niveles inicial, primario y secundario con la discriminación de Zárate, Escalada, Lima, Zona de Islas y Rurales.

Por otro lado, “¿Qué medidas llevó adelante el Municipio local, en coordinación con los Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y/o el Consejo Escolar, para evitar la deserción escolar en cada uno de los niveles educativos desde inicios de las pandemia por COVID-19?. 3) ¿Cuál es la estrategia pensada y desarrollada desde el Ministerio de Educación de la Nación, en coordinación con los Ministerios de Educación de la Provincia y el Municipio Local y/o el Consejo Escolar para «recuperar» a aquellos alumnos que han abandonado su educación durante la pandemia por COVID-19? . 4) Considerando que desde el Gobierno nacional han remarcado la importancia de la conectividad para continuar con la educación a distancia, ¿cuál es la tasa de conectividad/acceso a internet escolar en el distrito?. 5) Estado edilicio de cada uno de los establecimientos educativos para garantizar la presencialidad en las aulas. 6) Si los establecimientos del distrito tienen en funcionamiento el servicio de gas y calefactores para garantizar la presencialidad en las aulas. 7) Obras realizadas y/o a realizarse durante el periodo 2020-2021, presupuesto ejecutado y/o a ejecutar”. Finalmente la Comunicación (Pedido de Informes) no fue aprobada “sobre tablas” sino que fue enviada a comisión para su estudio.

Comparte esto: Twitter

Facebook