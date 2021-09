Viajes de egresados, boliches y eventos: cómo funcionarán los nuevos protocolos

Tas el anuncio de flexibilización de las restricciones sobre algunas actividades y la reapertura y habilitación progresiva de fronteras que anunciaron esta semana el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, las industrias más afectadas por las medidas preventivas del Covid-19, como la del turismo, y de organización de eventos y discotecas, están preparando diferentes protocolos para adecuar sus actividades a partir del primero de octubre, aunque todavía falta que los anuncios se concreten con la publicación en el Boletín Oficial de las nuevas disposiciones.

Autoridades provinciales comenzaron a flexibilizar en los últimos días las medidas sanitarias sobre circulación de personas para impulsar la reactivación del turismo ante la baja de los contagios de coronavirus y el avance de la vacunación, mientras mantienen los protocolos de cuidado y se preparan para una temporada de verano activa, en contraste con la anterior.

Varias provincias dejaron de exigir, en ese contexto, el certificado Turismo de circulación para ingresar a sus territorios, aunque otras mantienen el pedido de PCR negativo a los visitantes y no obligan a realizar cuarentena a los turistas locales.

Tras 16 semanas de baja de casos de coronavirus y con altos porcentajes de población vacunada, el Gobierno anunció que a partir del 1 de octubre se permitirán los viajes grupales de jubilados, estudiantes y la apertura gradual de fronteras por lo cual ya no será obligatorio el aislamiento para argentinos, residentes y personas provenientes del exterior por motivos laborales.

EVENTOS Y DISCOTECAS

El sector de eventos y las discotecas fueron algunos de los sectores más afectados por las restricciones que rigieron en el país desde el inicio de la pandemia, y aunque ya están trabajando, esperan las flexibilización prevista a partir del 1 de octubre para poder recuperar ingresos.

Los dueños de salones de eventos esperan la luz verde para que se los rehabilite para ofrecer el baile en burbujas para poder destrabar una demanda de parte de miles de clientes que tienen casamientos y fiestas ya pagas desde hace más de un año.

Con respecto a las medidas de higiene no hay mucho para diferenciar con otras actividades. El uso del alcohol en gel, barbijo y tomar temperatura es lo que hay que hacer. La gente aprendió a cuidarse.

En tanto, dijo que los nuevos protocolos están pensados con un aforo del 50% y en principio con baile hasta las tres de la mañana, aunque eso podrá variar por provincias. Ingresas con barbijo y se realizan burbujas de seis personas con diámetro perimetral de un metro con tótem y sogas. No se podrá cruzar de una a otra.

Es una posibilidad de ver un poco el sol pero tampoco nos ayuda tanto. Hay 300 discotecas que cerraron en Provincia de Buenos Aires y 60 en Capital Federal. Se han quedado sin trabajo entre 90.000 y 100.000 personas desde que empezó la pandemia de coronavirus.

Solicitan que den créditos blandos, reducción del pago de servicios públicos, planes de pago, reducción de ABL, reducción de impuestos provinciales y todo tipo de baja de carga impositiva.

Se viene una etapa de flexibilización en casi todas las actividades.

Los viajes de egresados

La reactivación de la actividad turística estudiantil se desarrollará bajo un estricto monitoreo de los indicadores epidemiológicos y del cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Sin dudas uno de los destinos más populares para los egresados del colegio secundario es Bariloche. En ese sentido, la el municipio preparó un protocolo con los siguientes requisitos sanitarios:

-Todos los pasajeros deberán contar con un test Covid-19 de al menos de 48 horas de realizado antes de emprender el viaje;

-Se deberán utilizar barbijos en todos los espacios públicos, espacios cerrados y medios de transporte.

-Se deberá tener autorización previa para ingreso a la ciudad;

-El aforo de la hotelería será del 70% de las habitaciones, con un máximo de 3 pasajeros por unidad;

-Los pasajeros mayores de 18 años, acompañantes, coordinadores y tripulación deberán tener certificado de vacunación;

-El recambio de pasajeros tiene que ser por burbuja completa;

-Coordinadores solo comparten con su burbuja y todos los pasajeros a su cargo, por intermedio de las empresas estudiantiles, tendrán que contar con cobertura/seguro Covid-19;

-Se deberá realizar un test de antígeno a todos los pasajeros, dentro de las 72 horas previas al regreso, a cargo de los mismos.

Comparte esto: Twitter

Facebook