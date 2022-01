Toyota planifica fabrica Hilux y Corolla híbridos en Zárate

Durante la pandemia y sólo en el 2020, Toyota mantuvo la rentabilidad a pesar de la crisis del Covid-19, protegiendo los puestos de trabajo en todo el mundo. Al mismo tiempo, mantuvo la senda en el desarrollo de vehículos conectados, autónomos, compartidos y eléctricos.

En 2015, Toyota Motor Corporation presentó una ambiciosa serie de objetivos ambientales a conseguir hacia el 2050; frente a desafíos globales claves como el cambio climático, la escasez de agua, el agotamiento de recursos y la degradación de la biodiversidad, el Desafío Ambiental de Toyota 2050 aspira a reducir el impacto durante la fabricación y conducción de vehículos. Se trata de un plan que es acompañado por la fabricación de automóviles más “limpios” en cuanto a la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera; pero esta transición no será disruptiva.

Actualmente Toyota mantiene su fuerte apuesta a los autos eléctricos, de hecho fue uno de los precursores con el Prius, pero a la par está comprometida con el desarrollo del hidrógeno, y no sólo como pila de combustible para autos eléctricos, sino para inyectarlo a los motores de combustión interna junto con el aire, dentro de la cámara de combustión. Mientras tanto, aclaran que los vehículos híbridos todavía tienen contribuciones significativas que hacer hacia el medio ambiente pese a que están equipados con motores de combustión interna. Eso se debe a que los híbridos son más asequibles que los vehículos eléctricos y pueden penetrar en mercados donde la infraestructura de carga es inexistente. Además, las mejoras técnicas hacen que los híbridos sean más limpios cada año.

El gerente general de sustentabilidad de Toyota Argentina, Eduardo Kronberg; habló en este sentido y anticipó que los próximos 5 años serán de mucho cambio para la empresa. Así lo manifestó en el Seminario Industrial Zárate- Campana, desarrollado la semana pasada.

“Toyota tiene una estrategia a nivel global, que para el 2050 las automotrices reduzcamos a cero la emisión CO2, con diferentes tecnologías. Cero emisión de dióxido de carbono en el ciclo de vida, desde su diseño, fabricación, vida útil y disposición final. Por lo tanto habrá una reconversión de equipamiento al uso de energía eléctrica en los coches. “La meta es 2050 pero al ritmo que avanzamos creo que puede ser antes”, evaluó. “En Argentina no fabricaremos vehículos eléctricos de un año a otro ya que el componente térmico supera al 70% y si la matriz energética del país no acompaña tal crecimiento de los automóviles eléctricos habrá una transición de automóviles híbridos más larga en el país, pero apuntamos a los automóviles eléctricos”, aseguró Kronberg.

Por lo tanto en 25 años la planta industrial radicada en nuestra ciudad sólo fabricará automóviles eléctricos, netamente eléctricos, o híbridos en lo que probablemente sea una transición más larga para nuestros país.

“El combustible del futuro es el hidrógeno”, no dudó en cerrar su charla el representante de la automotriz, y no tengo dudas que el automóvil del futuro será eléctrico y utilizará este combustible. Toyota tiene este camino, construir híbridos, un híbrido enchufable que pueda recargarse con energía de la red o, cambiando la matriz energética del país, se podría pensar en otro sistema para vehículos netamente eléctricos y que funcionen con celdas de hidrogeno. Por lo tanto, de momento, la decisión de Toyota es seguir apostando por la tecnología híbrida, que es la más conveniente para esta etapa de la industria. Sabemos que en algún momento habrá Corolla híbridos y Hilux híbridas. Todavía no hay fechas oficiales, pero ese es el camino”, concluyó .

Eduardo Kronberg, gerente de Sustentabilidad de Toyota.

Comparte esto: Twitter

Facebook