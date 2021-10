Arsenal lo ganó en el segundo tiempo

En la cambiante tarde del sábado (el partido comenzó con lluvia y terminó a pleno sol) Náutico Arsenal derrotó a Tiro Federal de Baradero por 37 a 10 en un encuentro de la 9na fecha del Campeonato de Tercera División que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires.

De ésta manera el conjunto zarateño logró su segunda victoria en el presente campeonato que, a dos fechas del final de la primera etapa, ya está lejos de luchar por puestos de clasi-ficación.

El partido se abrió a los 4 minutos con un try de Tuculet luego de una intercepción de pelota en su propia cancha que terminó en una rápida corrida hacia el ingol.

Sin embargo la visita lo dió vuelta (try y un penal) para ponerse arriba 10 a 7 aunque un penal acertado por Maximi-liano Iavícoli (quien tuvo una tarde muy efectiva pateando a los palos) igualaba el marcador (10 a 10) resultado con el cual se fueron al descanso.

En el segundo tiempo todo fue de Náutico Arsenal que con tres tries más y dos penales cerró el partido con un claro 37 a 10.

EL EQUIPO

Esta fue la formación de Náutico Arsenal en el partido del sábado.

Francisco Colonello, Nicolas Etulain y Joaquín Bonelli; Juan Cruz Levit y Maximiliano Pérez; Francisco Churruarin, Fidel Yañez y Tadeo Muñoz; Maximiliano Iavícoli y Carlos Farina; Eduardo Tuculet, Vicente Pertossi, Alejo Rodríguez Castañeda y Alejandro Lago; Matias Nuñez.

Luego ingresaron Enzo Croce, Ignacio Alonso, Gonzalo Cannone, Santiago Paredes, Sebastian Ricciuti, Alan Lima.

Los tantos de Arsenal fue-ron logrados de ésta manera:

PT 4m try de Eduardo Tu-culet convertido en gol por Maximiliano Iavícoli; 42m penal de Maximiliano Iavícoli ;

ST 5m try de Eduardo Tuculet convertido en gol por Maximiliano Iavícoli; 14m y 22m penales de Maximiliano Iavícoli; 32m try de Alejo Ro-driguez Castañeda converti-do en gol por Maximiliano Iavícoli; 44m try de Ignacio Alvarez convertido en gol por Maximiliano Iavícoli.

Sebastian Ricciuti inicia un ataque de Náutico Arsenal apoyado por Enzo Croce

Alejo Rodriguez Castañeda consigue su try mientras lo festeja Eduardo Tuculet

Comparte esto: Twitter

Facebook