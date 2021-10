Operarios de Smata avalaron el cambio laboral en Toyota

Los trabajadores de Toyota aprobaron el viernes en asamblea un cambio en el régimen laboral, en la planta de Zárate, que le permitirá a la automotriz aumentar la producción y solucionar el problema planteado con los operarios, que se resisten a realizar horas extras por el recorte que sufren por el pago del Impuesto a las Ganancias. La decisión se tomó por el sistema de votación a mano alzada, durante el recambio del turno mañana y el turno tarde.

La propuesta había sido presentada por la compañía a representantes gremiales y fue analizada por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

La base de esta modificación se centra en que, a partir de su implementación, los operarios de la automotriz deberán trabajar todos los sábados, en un turno de medio día, como jornada obligatoria. A su vez, tendrán franco todos los domingos, más un día de semana que será móvil.

Con este nuevo sistema, Toyota podrá tener la planta en funcionamiento durante mayor cantidad de horas para aumentar volumen de fabricación de los modelos Hilux y SW4.

Por el lado de los trabajadores, significará una reducción en la cantidad de horas trabajadas semanalmente, ya que pasarán de un sistema de cinco días de trabajo fijos, más dos sábados por mes, bajo la modalidad de horas extras, a tener cinco jornadas de trabajo totales por semana, con flexibilidad de los días que sean.

El esquema establece un sistema de grupos de trabajo de seis personas que irán rotando.

La propuesta de la automotriz fue defendida por el secretario general del SMATA, Ricardo Pignanelli, como una forma de permitir el crecimiento de la producción, lo que redundará en beneficios de los trabajadores.

Los trabajadores recibirán un pago adicional, de alrededor de $8.000 para compensar las horas extras que no se realizarán.

Esta medida es la primera vez que se implementa en el sector y es un paso a la flexibilización del convenio colectivo en busca de mayor productividad.

Para Toyota, permitirá superar la dificultad que venía manteniendo desde hacer meses, ante la negativa de muchos operarios que no estaban dispuestos a trabajar los sábados por horas extras, motivos por el cual, en varias oportunidades, debido al ausentismo, tuvo que suspender la producción los fines de semana.

Una parte de este acuerdo con el gremio, establece el compromiso de Toyota de efectivizar más de 1.000 trabajadores que ingresaron a la automotriz japonesa bajo la modalidad temporal, para cubrir la mayor demanda de producción y las bajas por ausentismo por el coronavirus.

SERA A PARTIR DE ENERO 2022

El nuevo régimen se implementará a partir de enero próximo, ya que la empresa tiene planeado subir la producción en Zárate en 2022.

Este año se fabricarán unas 145.000 en ese complejo industrial, pero no alcanza a cubrir la demanda interna y externa de la Hilux. A partir del año próximo, se llevará la producción en 2022 a un piso de 167.000 unidades y un techo de 180.000. El acuerdo es importante porque permitirá la llegada de nuevas inversiones.

