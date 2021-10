Aguardan novedades sobre la instalación de un complejo portuario

Desde el año 2019 que dos empresas nicoleñas vienen planificado una importante inversión en la zona insular de nuestro partido con el fin de instalar un nuevo Complejo Portuario.

Las firmas son Moviport y Casport, que han presentado al municipio los detalles de la instalación de un puerto, el cual se mantuvo “latente” durante todo el 2019, se “frenó” durante la pandemia y del cual ahora aguardan novedades, luego de las flexibilizaciones anunciadas en las últimas semanas.

Ambas empresas presentaron el proyecto y un estudio de pre inversión e ingeniería de 50 hojas, donde explicaba e informaba a los concejales los detalles de la radicación de un nuevo complejo portuario con dos terminales, una de minerales y otra de agrograneles.

El estudio fue encargado a las firmas CIASA Consultores S.A y a otros expertos en la materia; que tras analizar el terreno, la hidrografía del río y la matriz de negocio de la idea concluyeron en que era viable el proyecto portuario, destinado a operar en gran escala, con cargas provenientes de la minería y de la producción agropecuaria.

LOS DETALLES DEL PROYECTO

En base al estudio de Ingeniería, en el sector terrestre, se definieron las fracciones del predio que se destinarían para minerales, por un lado, y agro graneles, por otro. En cuanto a la terminal de minerales prevén una capacidad operativa de 5,12 y 20 millones de toneladas anuales respectivamente y, para la terminal de agrograneles, una operatividad inicial de 2 millones toneladas anuales en el principio, duplicándose el valor posteriormente. Claro está que estiman “fondear” buques de ultramar para la exportación internacional aprovechando que las materias primas pueden llegar a través del Belgrano Cargas, por la vía del ex ferrocarril Urquiza, o vía terrestre, por Ruta 12 y 14, para luego ser comercializadas vía marítima.

Asimismo se efectuó una estimación de los costos que pudieran demandar las tres etapas iniciales de las obras de infraestructura y los equipos. Estimándose que los niveles de inversión alcanzarían unos 160 millones de Dólares (US$) para la terminal de minerales, 120 millones de Dólares (US$) para la terminal de agrograneles y, de 14 millones de Dólares (US$) para las obras destinadas a la administración y servicios generales.

El complejo se ubicaría sobre la margen derecha del Río Paraná- Guazú, entre los Km 178 y 175, aguas abajo del puente del Complejo Ferrovial Zárate-Brazo-Largo, sobre un terreno que cuenta con 2.700mts. de costa continuada y de unas 250 hectáreas de superficie. Geográficamente se ubicaría en una parcela a la derecha de la bajada del segundo puente, ya en zona insular y frente a las costas entrerrianas. “En cuanto a lo estratégico, el proyecto del CPP estará localizado más próximo al océano que las mayorías de las terminales que integran el sistema, ofreciendo así una ventajosa posición que permitiría minimizar los costos de los peajes que los buques y los costos que los productores de la región deben afrontar, favoreciendo así a todos los productores de granos de la región.

“La producción argentina de soja se presenta con mayor intensidad en esta región conocida como “núcleo sojero”, el cual comprende el sur de Santa Fé, sudeste de Córdoba y norte de Buenos Aires. Y en el contexto de incremento de producción de soja y de los cereales en general, los productores deben maximizar la eficiencia y minimizar costos con la finalidad de optimizar la competitividad con otros países y en los mercados internacionales- Y, en este sentido, la localización del proyecto de las terminales portuarias significa un importante ahorro en términos de distancia – combustible, con otras terminales portuarias, como las localizadas en la ciudad de Rosario”, destaca el proyecto ingresado al Concejo Deliberante.

