La bailarina Manuela Doyel participó de la reapertura de la mega muestra Tecnópolis

En el marco de la reapertura del parque temático Tecnópolis y de los festejos de los 10 años de su creación, se realizaron el pasado fin de semana distintas actividades artísticas y culturales. Allí estuvo presente la bailarina zarateña, Manuela Doyel, quien brindó un show de danza junto a su compañero Maximiliano Escobar.

“Hace cuatro años que nosotros trabajamos para distintos eventos acompañando al cantante sanjuanino Javier Acuña. Anteriormente, estuvimos bailando en la Feria Internacional del Libro, La Noche de los Museos en 2018 y 2019) y la Fiesta Internacional del Turismo en 2019”, contó Manuela a LA VOZ y adelantó que próximamente brindará un show en la edición 2021 de La Noche de los Museos.

La presentación se desarrolló en el escenario Patio Federal, donde la bailarina y el bailarín compartieron un fin de semana con distintos artistas de todas las provincias.

“Estamos felices y emocionados, fue muy emotivo volver a nuestro trabajo. Desde que comenzó la pandemia por Covid 19, nuestra área de trabajo fue una de las más afectadas, siendo la primera en suspender sus actividades y la última en retomar. Un evento como este brinda muchísimas fuentes de trabajo no solo a las y los bailarines, sino también a todos los que hacen posible que este evento llegue a las y los argentinos. Desde sonidistas e iluminadores, hasta quienes controlan la entrada de ingreso al predio”, expresó Manuela.

Fueron más de 60 mil personas las que concurrieron el pasado fin de semana a la megamuestra inaugural del parque temático.

“No queremos dejar de mencionar que sin un público presente y receptivo de nuestro arte, no podríamos haber hecho posible este evento. Volver a trabajar, a los escenarios y este en particular, es una gran vuelta”, señaló Manuela y agregó: “El folklore está vivo y ahora más que nunca, lleno de caras jóvenes, de artistas nuevos y comprometidos con nuestra música y nuestra danza. Tanto Maxi como yo, nos dedicamos a la danza desde muy chicos y sentimos que estos escenarios y el público es un premio a nuestro trabajo y a nuestra forma de ver y bailar nuestro folklore. Queremos agradecer a todo el personal de Tecnópolis, a Javier Acuña y a toda la delegación de San Juan con quienes hemos compartido un fin de semana maravilloso”.

Maximiliano Escobar se dedica a la percusión de bombo legüero en formato de show y Manuela Doyel recientemente recibió su diplomatura en Interpretación de las Danzas Folklóricas de la Universidad General Sarmiento y continúa cursando la Lic. en Folklore en la Universidad Nacional de las Artes. Además, se encuentra dictando clases de danza en Espacio 965, un espacio para la formación artística que dirige desde abril de este año.

MAS ACTIVIDADES ESTE FIN DE SEMANA

Desde ayer y hasta el lunes 11 en Tecnópolis habrá espacios para practicar tenis de mesa, parkour, breaking y patín artístico y de carrera de manera libre, con talleres y exhibiciones, a partir de las 12 y con último inicio de turno a las 19.

La megamuestra se encuentra abierta al público hasta diciembre, en su décima edición. La entrada es gratuita y con reserva previa. Hay gran presencia de espacios dedicados a la experimentación científica y tecnológica.



Manuela Doyel brindó en Tecnópolis un show de danza junto a su compañero Maximiliano Escobar.

