SEDRONAR suma una casa de compañamiento comunitario

La ecretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Gabriela Torres, junto a la senadora provincial, Agustina Propato, quien además es secretaria de la Comisión de Adicciones del Senado Bonaerense, visitó la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) de la ‘Fundación Convivencia Ciudadana’, ubicada en Zárate, para el abordaje local de las adicciones.

Durante su visita, Gabriela Torres expresó: “Es importante acompañar a las personas, intervenir antes de que el consumo sea problemático, y para eso encontramos algunos formatos específicos, uno en las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), y cuando llegamos a SEDRONAR había 150, hoy hay casi 500 es esta nueva gestión”.

“Desde SEDRONAR estamos convencidos de que es el Estado acompañando a las organizaciones en el territorio, porque los problemas de consumo tienen que ser escuchados y atendidos, y no criminalizados y/o estigmatizados. Porque siempre la demanda es qué hago, dónde voy a pedir ayuda, entonces cada vez tenemos que tener más lugares en los territorios”, destacó Torres.

En tanto, Propato explicó que “para nosotros esta sinergia es fundamental, porque tenemos relevados los barrios y sabemos de la necesidad de este abordaje de los consumos problemáticos, y que las personas que padecen esta problemática atraviesan un problema de salud. Por eso desde acá queremos, no solo concientizar a la comunidad en ese sentido, sino convocar para tejer las redes necesarias que requiere el abordaje integral de este problema”.

En esa línea, la senadora provincial destacó que “este es un barrio periférico, y no tiene los servicios que requiere la comunidad, por eso el Estado Nacional, con Gabriela Torres, ha definido instalar este espacio estratégicamente, para que este servicio se acerque a las necesidades de las personas, acá está el Estado dando una respuesta concreta”.

La Fundación Convivencia Ciudadana desarrolla un amplio trabajo en red, en articulación con otras organizaciones de la comunidad en todos los barrios del municipio de Zárate. Asimismo, cuenta con tres centros de orientación al vecino con salas de enfermería, y asistencia alimentaria. También, desarrollan actividades culturales y recreativas, talleres de oficios y huerta.

La apertura de esta casa comunitaria se lleva adelante en el marco del Programa Nacional de Acompañamiento Territorial en Materia de Drogas, a través del cual se busca ampliar la accesibilidad a los servicios de asistencia y tratamiento, y fortalecer el trabajo que vienen llevando adelante las organizaciones sociales en el territorio para abordar de modo integral las problemáticas de las personas que se encuentran en situación de exclusión social y consumo problemático de sustancias.

En esa línea, la casa está estratégicamente ubicada en la periferia de la ciudad, en el barrio Bosch sobre la ruta 6, en la localidad de Zárate. El lugar cuenta con un salón de usos múltiples, cocina, instalaciones sanitarias y una amplia zona verde parquizada para el desarrollo de actividades al aire libre.

La visita a la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario de la ‘Fundación Convivencia Ciudadana’

