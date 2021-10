Sugerencias para regalar y agasajar a Mamá en su día

En la antesala de la celebración del día del año en que las madres y abuelas se ven agasajadas por sus hijos y nietos, y cuando el confinamiento quedó atrás y los comercios zarateños vuelven abrir sus puertas para intentar recuperar ese fatídico año y medio perdido en ventas, este domingo Día de la Madre es la oportunidad para comprar en los comercios locales y estimular su trabajo con un torbellino de compras de regalos para la mamá.

Con esto en mente, pensamos que todos aquellos que deseen comprar un regalo para mamá, o quieren agasajarla con un rico almuerzo o desayuno o invitarla a compartir un té a la tarde tienen en nuestra guía de sugerencias una muestra a dónde acudir , qué regalos hacer con promociones especiales que ofrecen algo único y diferente para las madres en su día.

– Si se deciden por prendas de vestir, I.T Pret-a-Porter tiene todo lo que mamá quiere, inclusive prendas exclusivas en vestidos de fiesta, coctel , con descuentos de 20% , además de regalarte un accesorio. Se puede abonar con todas las tarjetas. Por estas razones, date una vuelta por Belgrano 901, esquina Brown donde encontrarás eso que buscabas.

– Otra propuesta super atractiva es visitar el local de Tiziana en Independencia 790 donde podrá elegir entre una variedad de vestidos, conjuntos de joggins, pantalones, con promociones especiales Día de la Madre, Tiziana los espera como siempre para asesorarte y elegir el mejor regalo.

– Para sorprender a Mamá con el regalo que ella se merece, no dejes de visitar el renovado y amplio local de Sakura en Independencia y 19 de Marzo, y elegir entre las mejores opciones de las nuevas líneas de carteras, zapatos, zapatillas, sandalias, mochilas. En sus atractivas vidrieras, ya puedes apreciar un adelanto de las colecciones de esta vibrante primavera que ya está a pleno entre nosotros. No dejen de visitar el local, un lugar que ya se ha vuelto tradicional atendido cordialmente por sus dueñas.

– Para regalos especiales, esos que perduran en el tiempo Joyería y Relojería Frisco es siempre una opción ideal. No dejes de visitar su local de F. Pagola 368 donde encontrarás el más profesional asesoramiento para decir presente con un regalo para Mamá en la más variada gama de alhajas, relojes y otras novedades en regalos.

– En un emprendimiento especial Bazar Baez tiene preparado para las Mamás un regalo ideal en decoración, y todo lo que te puedas imaginar. A darse una vueltita por el local y te sorprenderás de la creatividad en regalos para este día. Recuerde que está en Justa Lima 890.

– En esta ocasión se festejo, siempre es bueno disfrutar de la mejor repostería, masas, tortas, postres, minicakes, sandwichs, las mejores confituras, bombones y arreglos especiales de una casa tan tradicional de Zárate como lo son Confitería Rex, en Castelli 770 y La Panera en Bolivar y Maipú.

– Siempre es agradable y emocionante recibir un rico desayuno para comenzar este día especial. Qua, Pastelería y Catering te ofrece un box desayuno, ideal para compartir con Mamá en la mañana del domingo. Si ésta es tu decisión llamá a Marina al 03489-15-657809.

– ¿Y si compartimos un buen asado?. Si esa es la opción para el almuerzo familiar y agasajar a Mamá, date una vuelta por Carnicería San José en Larrea 1457, para encontrar el mejor precio y calidad en asados, corderos, lechones, parrilladas completas y unos buenos salames caseros para comenzar la picadita dominguera.

– Si para el postre, la opción es comer helado, no dejes de llamar a Tuc-Tuc Heladería artesanal. Además de elegir entre la gran variedad de sabrosos gustos , tienes la promoción de dos kilos a $ 1.550 y un kilo a $ 950 con delivery llamando al 15 713373.

– No te podes perder las promociones de El Emporio del Helado en helados tricolor, bombón suizo o escocés, en el clásico balde de 3 litros y otras variedades de opciones. Para enterarte visita el local de Larrea 1002, esquina Alem .

– ¿ Y por qué no optar por un buen libro?, ese que acompaña en los momentos de reflexión o que abre el espíritu con historias, novelas apasionantes, textos de autoayuda, libros de cocina , jardinería , manualidades o decoración. En Viñas Express encontrarás la mejor propuesta con el mejor asesoramiento en su local de Ameghino 1101.

– Si la opción es un regalo electrónico, si querés que Mamá renueve el celular o regalarle la tablet, la mejor opción de compra es El Rey del Control Remoto, en su nuevo y amplio local de Justa Lima e H. Yrigoyen.

Se espera un mayor movimiento comercial por el Día de la Madre.

