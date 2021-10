Diego Santili visitó Zárate

El candidato a diputado nacional por Juntos, Diego Santilli, continuó el sábado pasado su recorrida por la provincia en Zárate, donde compartió reuniones junto a vecinos y referentes de la zona acompañado por el ex ministro del Interior y candidato a diputado en Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y los candidatos a concejales locales Marcelo Matzkin y Alejandra Lozano.

Santilli y Frigerio llamaron a que «el 14 de noviembre tenemos la oportunidad de decir qué Argentina queremos».

Santilli recordó al policía asesinado dos días atrás y llamó a “terminar con la puerta giratoria y una sociedad que vive encerrada». «Queremos una sociedad libre, con los delincuentes presos, aplicando la reforma del código y poniendo policías en la calle”, definió.

Sobre el vínculo entre Buenos Aires y Entre Ríos, Santilli sostuvo que: “con Rogelio me unen los mismos valores y visión de país, queremos una sociedad de trabajo, de producción, recuperar la dignidad y la cultura del trabajo”, expresó.

Frigerio sostuvo además que “todos le pusimos un freno al kirchnerismo y queremos una sociedad con las escuelas llenas de chicos aprendiendo, con más producción y libertad”.

Frigerio opinó también sobre la problemática de los más jóvenes, al plantear que “hay un 50% de los chicos que no terminan el secundario y les cuesta encontrar trabajo, hay un divorcio entre las exigencias del trabajo del siglo XXI y la formación de nuestros chicos que tenemos que cambiar”.

«La sociedad no quiere dádivas, no quieren que jueguen con su dignidad, quieren trabajar», concluyó Firgerio.

Santilli llamó a votar “para defender nuestros valores, para defender el trabajo, la educación y la seguridad”.

Antes del encuentro en Zarate, Santilli recorrió las localidades de San Nicolás y San Pedro, donde visitó el santuario de Nuestra señora del Rosario de San Nicolás y almorzó con referentes locales antes de participar de un café con voluntarios y vecinos de San Nicolás, junto al intendente Manuel Passaglia y el diputado provincial Santiago Passaglia. En San Pedro compartió una reunión con comerciantes y productores, y participó también de un encuentro con vecinos.

Los candidatos recorrieron el Centro de la ciudad.

Norberto Toncovich (UCR), Diego Santilli y el candidato a concejal Marcelo Matzkin.

La recorrida por la ciudad

“Tres ejes vinimos a profundizar en estas actividades, por un lado el tema de la educación, y la calidad en la evaluación de nuestros chicos, el estado tiene que salir a buscar a los pibes que no volvieron a la escuela, y le tenemos que perder el miedo a la evaluación. Por otro lado también vemos con preocupación el tema de la salud, la pandemia dejó a descubierto muchas falencias, y hoy en Zárate no hay clínicas para que se atiendan quienes tienen Ioma, y Lima nunca tuvo el hospital prometido. Y por último planteamos muy fuerte el tema de la seguridad, este gobierno cerró las escuelas pero abrió las cárceles, y acá en Zárate no hay plan hace tiempo, ni un responsable que de la cara” explicó Marcelo Matzkin a los medios.

La recorrida empezó en Ibicuy, provincia de Entre Ríos con una reunión con trabajadores de una automotriz radicada en Zárate, siguió con una visita al centro entrerriano para luego dar una conferencia de prensa a los medios locales en el local de JUNTOS, en Justa Lima y Pinto.

Los tres candidatos luego iniciaron una recorrida por la calle Justa Lima, junto a las candidatas Alejandra Lozano, Victoria Semería y Fanny Rodríguez Schatz; donde dialogaron con comerciantes, clientes y vecinos que salieron a disfrutar el día y realizar las compras para el día de la Madre.

Al finalizar la jornada, Santilli y Matzkin realizaron en la placita de Villa Fox una reunión abierta donde por más de una hora hablaron con los vecinos que se acercaron voluntariamente al lugar, e intercambiaron ideas.

“Fue una jornada donde planteamos que necesitamos tener un poco más de votos para llegar a la mayoría en el Concejo Deliberante, necesitamos empezar a frenar todos los abusos contra los comerciantes, contra la transparencia en las cuentas públicas, y para que se pongan a trabajar por el tema del agua y la seguridad que tan mal nos tiene a los zarateños” dijo Victoria Semeria, a lo que Alejandra Lozano agregó “fuimos muy cuidadosos con el espacio público y dejamos la plaza sin ningún tipo de residuo.”

Matzkin para redondear explicó que “se tiene que acabar la inacción del municipio en materia de seguridad, son del mismo espacio político y no tienen diálogo con Kicillof por este tema, en medio estamos los Zarateños que queremos vivir tranquilos, con una ciudad ordenada y con servicios públicos eficientes.”

Apoyo de la UCR

El candidato a concejal de Juntos por la UCR, Norberto Toncovich, acompañó al candidato Marcelo Matzkin en la recorrida que realizó el candidato a diputado nacional, Diego Santilli, por nuestra ciudad.

Toncovich luego de la recorrida comentó que “tal cual lo expresa Manes, la única manera de salir es dejar las diferencias partidarias de lado y encarar los problemas, que son mucho mayores que nuestras diferencias ideológicas”.

“Necesitamos dejar de administrar la pobreza. Es juntos, unidos, pero con un proyecto de país que nos convoque a todos. Es el momento de sanar y reconstruir la Argentina”.

“Agradecemos el acompañamiento de nuestros vecinos durante la recorrida, estamos convencidos que este 14 de noviembre vamos a aprovechar esta oportunidad de cambiar las cosas Juntos”, conclluyó.

