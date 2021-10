El Sindicato Químico arregló 100 mil pesos de premio

El secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, Néstor Carrizo, confirmó que arreglaron con todas las empresas del parque industrial un premio para los empleados del sector.

A diferencia de otras empresas de la zona, las plantas químicas radicadas en la ciudad no sufrieron suspensiones ni despidos de personal.

“El sector químico hasta marzo del 2020, venía bien. No teníamos problemas dentro de las fábricas ni tampoco inconvenientes con la producción o conflictos laborales. Y luego de declarada la pandemia, tampoco se han complicado las cosas; ya que la producción de las agroquímicas y de las petroquímicas se vuelcan, en su gran mayoría, al mercado externo”, consideró el secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos local Néstor Carrizo.

“Somos un sector que no ha recibido el golpe que lamentablemente ha afectado a otros rubros. De hecho la producción de las químicas es estable y no hubo suspensiones ni despidos. Actualmente en el partido hay radicadas muchas empresas químicas multinacionales que exportan, y creo que esto se debe mucho al actual valor del dólar. Y tanto los salarios como los insumos resultan ser baratos para las empresas”, explicó el sindicalista.

Es por ello que en relación al “pleno trabajo” que tuvieron desde declarada la pandemia, se consensuó con las empresas otorgar un bono de 100 mil pesos para cada trabajador. “Ya hemos firmado un acta compromiso para que paguen un bono a finales de octubre, de 50 mil pesos, y otros 50 mil a finales de noviembre. Esto engloba a las 27 empresas del Parque Industrial local, plantas de Campana, Baradero, Exaltación de La Cruz, Gualeguaychú y Larroque, dos partidos que fueron anexados a nuestro gremio en el sur de Entre Ríos”, confirmó el sindicalista. “Los trabajadores fueron quienes le pusieron el pecho a la pandemia y siguieron yendo a trabajar pese al temor al contagio y las restricciones. Por eso ahora coincidimos en que debemos gratificarlos con algo y allí apareció la idea de este bono”, explicó Carrizo.

Aparte, cerraron en el marco de paritarias un aumento del 10% de piso en mayo, y a partir de ahí acompañar el costo de vida que demande la inflación según los datos oficiales del INDEC.

Este beneficio del premio y de las paritarias ajustándose a la inflación mensual beneficiará a todos los trabajadores dentro del convenio colectivo de trabajo del gremio que asciende a unos 2300 trabajadores.

“HAY POSIBILIDADES DE INCORPORAR PERSONAL”

Según el titular del sindicato, las empresas trabajaron con el “personal justo” y muchas de ellas están reviendo y planificando los turnos. “La pandemia ha demostrado que los planteles de trabajadores cortos no se bancan una emergencia. Porque siempre hay enfermedades, contagios y la pandemia vino a demostrar que el personal justo ya no va más en una empresa; y que resulta más económico tener personal más holgado dentro de las compañías ya que nadie quiere hacer horas extras dado que comienza a regir los descuentos por el impuesto a las ganancias. Por tal situación vemos que habrá posibilidades de incorporar personal de parte de algunas empresas. No estamos hablando de algo importante o masivo pero en esta delicada situación económica cada nuevo puesto de trabajo que se abre es para celebrar”, consideró Néstor Carrizo.

El dirigente gremial Néstor Carrizo.

