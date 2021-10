No hay registro oficial de la variante Delta en Zárate

En la mañana de ayer, el secretario de Salud municipal, Dr. Marcelo Schiavoni brindó detalles sobre la situación sanitaria en el distrito en el marco de la pandemia de Covid 19, y pidió a los vecinos que continúen desarrollando las medidas de cuidados preventivos como el uso del barbijo y el distanciamiento.

A su vez el funcionario invitó a quienes todavía no se hayan vacunado, que concurran a recibir su dosis y recordó que para los mayores de 18 años la vacunación es libre, mientras que los menores deben inscribirse en en la plataforma https://vacunatepba.gba.gob.ar.

“Si bien los casos siguen bajos, tuvimos un par de días con 14 casos, la cantidad de hisopados sigue siendo elevada por día y estamos a la expectativa de que esto no vuelva a tener un pico de positivos y por todas las complicaciones que podría tener. Estamos tomando todas las medidas preventivas desde la Secretaría de Salud, interactuando con el Ministerio de Salud de la Provincia y los vacunatorios” explicó Schiavoni.

En la misma sintonía, el funcionario se refirió al escenario epidemiológico en el distrito en el marco de un crecimiento de casos positivos en otras regiones de contagios con la variante Delta.

“Tuvimos un caso sospechoso de variante Delta de una viajera que no se pudo tipificar”, dijo Schiavoni y agregó: “Ahora se ampliaron los criterios para estudiar los casos sospechosos, así que no sería de extrañar que aparezca la variante. Está apareciendo mas seguido en varios lugares y hay que ver cómo responden los casos positivos”. En ese sentido, confirmó que hasta el momento, el distrito en su totalidad continúa sin casos positivos de esa variante registrados oficialmente.

Con respecto a la campaña de vacunación, detalló que durante la semana pasada se vacunaron alrededor de 800 menores de 12 años con Sinopharm en el Club Pellegrini, mientras que en la Unión Vecinal de Villa Carmencita se vacunaron 300 menores diarios. “Fue un número de población importante a la que se llegó. Esta semana se arrancó con vacunas para menores de 12 a 18 años, se está vacunando a ese rango etario, pero también se sigue con vacunación libre para mayores de 18”.

En otro orden de cosas, Schiavoni se refirió a una situación ocurrida en la Unidad Sanitaria de Lima, que el pasado domingo no tuvo atención de médico de guardia por falta de un profesional. Al respecto, explicó: “Es un tema conseguir médicos para guardia, durante toda la pandemia sufrimos tanto conseguir médicos clínicos generalistas como pediatras que atiendan la guardia”. En ese sentido, hizo referencia al impacto en la salud de los profesionales que ha tenido la pandemia.

Al respecto, agregó: “Si bien ahora están más tranquilos los casos, en Lima venimos trabajando con reemplazos los domingos pero no podemos conseguir un candidato fijo para asignarle la guardia. El domingo se dio que no hubo atención de guardia por falta de médico, pero estamos viendo la manera de conseguir un postulante”.

El Municipio recibió donaciones de insumos para el área de salud.

El Dr. Marcelo Schiavoni brindó detalles sobre la situación sanitaria.

Comparte esto: Twitter

Facebook