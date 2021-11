«Los barrios requieren un Estado más presente que nunca», dijo Leandro Matilla

En poco menos de dos semanas se llevarán a cabo las elecciones legislativas generales y en el último tramo de la campaña los candidatos comienzan a profundizar el contacto con el vecino para acercar sus propuestas y conocer las problemáticas que afectan a la comunidad.

En diálogo con LA VOZ, el tercer candidato a concejal por la lista del Frente de Todos, Leandro Matilla, se mostró optimista a partir del acercamiento y las devoluciones recibidas en las recorridas barriales y sostuvo que “hay un cambio, el vecino cambió el día a día, cambió el humor. Las PASO fueron con la pandemia mucho más fuerte y hoy se puede hablar de otra manera. En las PASO había una apatía muy grande”.

En ese sentido, el candidato del Partido Justicialista en el Frente de Todos explicó que en este contacto con los vecinos pudo contar sus expectativas y su deseo de representarlos y conocer la realidad de cada barrio. “Uno trata de hablar como peronista y ser claro de que ningún otro espacio va a poder acercar soluciones como si se va a poder hacer desde el Frente de Todos, que vamos a estar cerca, que yo tengo muchas ganas de poder escucharlos, llevar y exigir soluciones”, expresó Matilla.

En ese sentido, puntualizó en la necesidad de contar con un Estado presente para atender las demandas de comerciantes, trabajadores y demás sectores que se vieron duramente afectados por la pandemia, ya que es un tema recurrente en las recorridas.

“Sería imposible no darnos cuenta que los barrios requieren un Estado más presente que nunca; la demanda del vecino es justificada, clara y no vienen con planteos imposibles de cumplir, plantean lo lógico: el camión atmosférico, que limpien las zanjas, que arreglen las calles, que pueda entrar una ambulancia o un remis. Saben que con gestión eso se tiene que lograr y que esas soluciones van a llegar desde el Ejecutivo”, señaló el candidato.

Con respecto a cuál es su percepción sobre el Concejo Deliberante que se viene y cuáles serán los desafíos del cuerpo, sintetizó: “Se viene un Concejo Deliberante que va a necesitar consensos, con un número muy parejo de cada uno de los bloques. El desafío es que sea mucho más cercano al vecino, que entiendan que ahí pueden encontrar respuesta y que nos vean a los concejales como quienes los representan, y que no sea un Concejo Deliberante que se limite a aprobar o desaprobar proyectos del Ejecutivo, sino que desarrolle proyectos propios. Sueño con un Concejo Deliberante donde uno llegue y haya muchos vecinos reclamando soluciones y que haya concejales a la altura de las circunstancias para atender esas necesidades”.

