«Queremos que nuestros proyectos sean tratados y aprobados y no cajoneados»

El Candidato a Concejal de Juntos, Marcelo Matzkin, dio a conocer una serie de proyectos sobre diferentes temas que su bloque quiso tratar en el Concejo Deliberante y acusó al oficialismo que «con su mayoría automática decidió ni tratarlos ni debatirlos».

“Como le venimos contando a cada vecino de Zárate y ante la prensa, el oficialismo ‘cajonea’ los expedientes de Juntos en el Concejo y por eso damos a conocer esta serie de proyectos que presentamos y no fueron tratados”, dijo.

Y sobre los mismos comentó: “Propusimos eliminar tasa de habilitación para que no pagues por habilitar un comercio y destines esa plata a hacer crecer tu negocio. Propusimos eliminar el derecho de construcción para promover las construcciones en regla y fomentar la actividad. Propusimos derogar las sobre tasas que financian el equipo de basquet porque son ilegales. Propusimos crear el observatorio en seguridad para saber y analizar cómo y dónde se produce el delito en Zárate. Propusimos que el municipio contrate policías para que acompañen a personal de DPU en el Móvil.

En tanto, indicó que “el Municipio se niega a implementar el boletín oficial, la oficina anticorrupción y las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y concejales”. Y contó mas propuestas: “Propusimos que el primer emprendimiento de jóvenes de 18 a 25 años no pague tasa de seguridad e higiene por 24 meses. También Propusimos declarar la emergencia en seguridad y no la quisieron tratar”.

Al respecto Matzkin dijo: que “éstos son algunos de los temas y proyectos que el oficialismo no quiso tratar en el Concejo Deliberante, para que esto no vuelva pasar necesitamos ser mayoría en el Concejo Deliberante y para eso necesitamos el voto de los vecinos”.

El concejal Marcelo Matzkin.

