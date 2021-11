Fomentistas de Cap y Smithfield se reunieron con el comisario

La semana pasada miembros de la sociedad de fomento de Villa Smithfield y barrio Cap se reunieron con efectivos policiales de la Comisaría Primera ante la gran ola de hechos delictivos registrados en estos barrios del sur de la ciudad, y la necesidad de contar con más actividad de la propia policía en la prevención del delito.

De la reunión formaron parte la vicepresidente de la entidad, Cecilia Echeveste; el tesorero Rubén Iglesias y la concejal María Elena Gallea. De parte de la fuerza policial se hicieron presentes el comisario, Germán Daniel López, y el Jefe de Calle,Luis Gómez.

“Ante los requerimientos de nuestra parte, el comisario informó que cuenta con una planta de 50 efectivos de los cuales, por distintas causas, pueden estar activos alrededor de 30 divididos en tres turnos. La comisaría se ocupa de la gestión administrativa y de investigación de los hechos denunciados y cuando tienen disponibilidad realizan algún patrullaje, contando con 10 móviles nuevos y 4 viejos”, comentaron los fomentistas en una carta que resumió lo charlado con la fuerza policial.

“Por otra parte, nos informaron que el Comando de Patrullas, (con su propio jefe, tiene un grupo de alrededor de 80 efectivos y unos 12 móviles que son los encargados de realizar patrullajes preventivos en las 7 cuadrículas de Zárate y en las de Lima. Tanto la Comisaría Primera como el Comando de Patrullas dependen de la Policía Departamental de Seguridad Zárate, que tiene su oficina en el primer piso de la Comisaría Primera” agrega el parte informativo.

“Y con respecto a los hechos delictivos producidos en nuestro Barrio, la comisaría no cuenta con las denuncias correspondientes. De este último tiempo la única que consta es la de una vecina cuyo caso fue comentado ampliamente en nuestros foros. Si ellos no tienen las denuncias en el sistema, no pueden hacer nada. Las denuncias deben ser realizadas al 911, no a la DPU que no tiene ‘poder de policía’. Con respecto a las cámaras provistas por la sociedad de fomento y cedidas en comodato a la DPU, la policía puede acceder a ellas sólo a través de una denuncia efectiva de un delito cometido. Y en cuanto a las cámaras personales que muchos vecinos tienen instaladas en sus casas, algunas de ellas sólo sirven para ver lo que sucede, pero no graban la información y otras que, sí lo hacen, no siempre son aportadas por los vecinos al ser requeridas. En el caso especial de la calle 20 de noviembre, una de las cámaras privadas, no funcionaba. Además, el Comisario nos manifestó que en el centro (de Rivadavia a Mitre) tiene desplegada la Infantería debido a que es zona bancaria y de mucho movimiento en negocios y cumplen un horario de 9 a 21 hs. Al mismo tiempo hay cuatro motos que llevan dos efectivos cada una, que recorren distintos lugares de la ciudad en el mismo horario”, expresaron los fomentistas.

Por último, desde la entidad le pidieron al comisario que los policías en moto puedan realizar rondas de patrullaje en el vecindario y acordaron que en función de prevenir y disuadir el delito, se comenzarán a aplicar operativos estáticos y dinámicos que involucren personal de Comisaría Primera, el Comando de Patrullas y Policía local.

La plaza de barrio Smithfield, en la intersección de 19 de Marzo y Pedro Martial.

Comparte esto: Twitter

Facebook