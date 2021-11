Graciela Ocaña visitó Zárate

La candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Graciela Ocaña, visitó ayer la ciudad en el marco de un encuentro que mantuvo con el candidato de Juntos, Marcelo Matzkin, de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.

En diálogo con la prensa, Matzkin mencionó su deseo de poder mejorar aún más la performance electoral de las PASO y recordó la anterior visita de Ocaña al distrito, cuando él se encontraba a cargo de la oficina de Anses Zárate y que coincidieron en una actividad en la ciudad.

“Graciela refleja los valores que para nosotros representa la política pública que queremos llevar a cabo en Zárate, la transparencia, la honestidad, el control de las cuentas públicas”, sostuvo el candidato y, en una evaluación de esta etapa final de la campaña, remarcó: “Venimos bien, nos pudieron visitar los principales candidatos. No vamos a aflojar hasta el último día de la veda, aunque todos nos digan que los resultados se repiten, nosotros seguimos trabajando como si estuviéramos abajo en la contienda electoral”.

En su turno, la candidata a diputada nacional expresó: “Estamos convencidos de que la sociedad argentina ha dicho un gran ‘basta’ a una forma de actuar, de gestionar, tanto a nivel provincial, como nacional. Lo que necesitamos ahora es consolidar ese resultado, por eso hacemos lo que hemos hecho siempre. Dar la cara, hablar con los vecinos, explicar cuales son nuestras propuestas, nuestras ideas para generar una provincia mejor y un Zárate mejor”.

Uno de los temas en los que puntualizó fue en la educación y la seguridad. En ese sentido, sostuvo: “Queremos que la gente tenga más seguridad, que viva más tranquila, trabajar para tener más educación de calidad, que los chicos vuelvan a la escuela, que estén en allí, que no tengamos que discutir nunca más si las escuelas tienen que estar abiertas o cerradas”.

En ese sentido, puntualizó: “Queremos proponer en el Congreso una ley de emergencia educativa y trabajar para propiciar las reformas que necesitamos para generar más seguridad, la aprobación de los dos códigos que están pendientes, que lo que hacen es endurecer penas de delitos que tengan que ver con violencias, como el robo a mano armada. Queremos un código procesal que termine con la puerta giratoria, donde el delincuente ingresa, lo atrapan y al poco tiempo está nuevamente en la calle. El que roba a mano armada, el que asesina, el que viola, tendrá que cumplir la condena plenamente”.

En este punto, Ocaña remarcó la necesidad de generar mayores herramientas para que “haya más policía en las calles” y definió: “Hay 15 mil efectivos que están haciendo tareas que no son de seguridad y que deben estar custodiando las calles para hacernos sentir un poco más seguros. Uno de los proyectos que tenemos es el del Código Penal Juvenil, yo creo que es necesario que se baje la edad de imputabilidad y fundamentalmente que pueda haber un proceso penal para los menores”, indicó.

“ES MOMENTO DE GENERAR NUEVAS POLITICAS PUBLICAS PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES»

Por su parte, el candidato de Juntos por la UCR, Norberto Toncovich, compartió junto al candidato Marcelo Matzkin un encuentro con vecinos y la candidata a Diputada Graciela Ocaña.

Al finalizar expresó que “tenemos que tratar de lograr en la Provincia un envejecimiento saludable, pleno y activo, esto hoy lo vemos en cientos de municipios en donde Juntos es gobierno municipal, en muchos de ellos se despliegan actividades, políticas públicas sanitarias, sociales y recreativas que no son meramente electorales y tienen prolongación en el tiempo”.

Por otra parte, al referirse al plano político, comentó qye “es un crecimiento en nuestro espacio político tener a Graciela Ocaña. Viene recorriendo las calles hace tiempo y está en contacto permanente con la gente. Es una persona que se expone, que dialoga, que lleva adelante proyectos y en este caso lo hace encabezando la lista junto con Diego Santilli y Facundo Manes”.

Toncovich, quien estuvo a cargo de la oficina del PAMI local, explicó que “decidimos reunirnos integrantes de diferentes espacios políticos para decir basta a este proyecto de país egoísta que nos está llevando a la pobreza, defiende a los delincuentes y afecta al futuro de nuestros hijos”.

“Por nuestros adultos mayores, por nuestros jóvenes y por todos los vecinos de nuestra provincia, este 14 de noviembre tenemos que ir a votar más Juntos que nunca, no renunciemos a la argentina”, finalizó.

La candidata a diputada nacional Graciela Ocaña dialogó con los medios acompañada de Marcelo Matzkin y candidatos a concejales de Juntos.

Norberto Toncovich y radicales en Juntos en la visita de Ocaña.

