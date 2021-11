Le negaron la excarcelación a un delincuente que estafó a una mujer con el «cuento del tío»

El Juzgado de Garantías Nro. 2 a cargo del Juez Dr. Julio Grassi, le negó la excarcelación a un sujeto que se dedicaba a estafar adultos mayores.

El individuo de apellido Burgos Pagani fue capturado días atrás en Capital Federal, en el marco de una investigación iniciada luego de que junto a un cómplice estafaran a una mujer en calle Estrada al 800.

Se trata de una adulta mayor, de 85 años que fue engañada el pasado 5 de octubre bajo la modalidad conocida como “Cuento del Tío”. Todo comenzó cuando un sujeto se comunicó por vía telefónica con la mujer, diciendo que llamaba de parte del hijo y que a raíz de una devaluación del valor de la divisa extranjera, debían realizar una gestión inmediata de cambio. Los estafadores justificaron que la llamada no la hiciera el hijo, argumentando que se encontraba en una entidad bancaria y no podía comunicarse.

En ese contexto, el relato continuó con que pasaría un contador por el domicilio de la mujer -ya que su hijo no podía ir en persona- para retirar el dinero, logrando así ganarse la confianza de la víctima.

Al llegar al domicilio, los individuos dialogaron con la mujer, quien les entregó una caja fuerte que los delincuentes retiraron del lugar cubierta por un paño. Ambos subieron al mismo vehículo Chevrolet Prisma en el que habían llegado y huyeron del lugar.

Cuando la víctima le comentó la situación a su hijo, quedó en evidencia que se había tratado de una estafa. De inmediato la familia radicó una denuncia que cayó en manos del Fiscal Alberto Gutierres de la UFI Nro. 7 del Departamento Judicial Zárate Campana, que desplegó diferentes tareas investigativas como análisis de material fílmico de cámaras de seguridad públicas y privadas, así como también la lectura de la patente del automóvil usado por los delincuentes.

De esa manera, lograron identificar a Burgos Pagani, quien cuenta con antecedentes penales, y procedieron a su detención en el barrio de Flores, en Capital Federal.

Tras analizar el expediente de la causa, el Juez Dr. Grassi entendió que hayriesgos procesales como peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, por lo cual rechazó el pedido de excarcelación formulado por el defensor particular del acusado, el Dr. Jorge Omar Irineo.

