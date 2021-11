«Vamos a mantener medidas de cuidado sanitario como en las pasadas elecciones»

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó ayer que quienes no hayan concurrido a votar en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) podrán hacerlo en los comicios generales del 14 de noviembre.

“Es importante que la gente vaya a votar y, si no lo hicieron en las PASO, podrán hacerlo en la generales. Vamos a mantener medidas de cuidado sanitario como las que se implementaron en las pasadas elecciones”, señaló en el marco de su conferencia de prensa semanal en la Casa de Gobierno.

En este marco, Cerruti recordó que que el día de las elecciones todos los servicios de transporte público de jurisdicción nacional serán gratuitos durante todo el día, y dijo que el protocolo de las elecciones generales “no va a ser el mismo el que el de las PASO” por la mejora en la situación sanitaria. Dijo que en las legislativas “va a haber una sola fila como en las elecciones prepandemia”, que se mantendrán “todos los cuidados” para evitar contagios de coronavirus y que esta modalidad hará “menos lenta la emisión del voto”.

«Tenemos que expresar nuestro deseo. Voten el candidato que elijan, pero vayan a votar. No es solamente una obligación sino que es un derecho», enfatizó.

VIACTICO ADICIONAL PARA AUTORIDADES DE MESA

A menos de dos semanas de las Elecciones Legislativas Generales, desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a partir del decreto 971/2021 publicado ayer en el Boletín Oficial, se oficializó el aumento del pago del viático adicional para autoridades de mesa.

Conforme se comunicó desde el Ministerio de Gobierno titularizado por Cristina Álvarez Rodríguez, desde la gestión del gobernador Axel Kicillof se impulsó un incremento del viático adicional en concepto de retribución de los servicios que prestarán las autoridades de mesa en las Elecciones Legislativas.

En esa línea, desde el Gobierno provincial se repuso que, antes de las PASO, «se fijó la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500) por elección en concepto de viáticos para los/as electores/as que cumpliesen efectivamente las funciones de autoridades en las mesas receptoras de votos de los residentes extranjeros tanto en las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas como en las elecciones generales».

Asimismo, se recordó «la suma de pesos un mil quinientos ($1.500), en concepto de viatico adicional, para aquellos/as electores/as que habiéndose desempeñado efectivamente como autoridades de mesa hayan participado, en forma previa al efectivo ejercicio de sus funciones en las elecciones primarias y/o en las elecciones generales, de las actividades de capacitación reconocidas por la Junta Electoral de la Provincia».

En tanto que, para el caso, «se resolvió establecer un adicional de PESOS UN MIL ($1.000) a la suma en concepto de viático oportunamente fijada, que percibirán aquellos que cumplan la función de autoridades de mesa en las elecciones generales convocadas para el 14 de noviembre del corriente año, como así también para aquellos que hayan efectivamente cumplido con sus funciones en las elecciones primarias llevadas a cabo el día 12 de septiembre del 2021».

Por su parte, se aclaró que «deviene pertinente fijar en PESOS UN MIL ($1.000) la suma adicional que percibirán, en concepto de viático, aquellos electores y electoras que cumplan efectivamente la función de autoridades de las mesas receptoras de votos de los residentes extranjeros en los comicios generales a realizarse el día 14 de noviembre de 2021, incrementando ese adicional a la suma de pesos DOS MIL ($2.000)» en los casos de quienes participaron de las PASO y las Elecciones Legislativas.

