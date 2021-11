Candidatos del Frente de Todos recorrieron obras

Los candidatos a concejales de la lista del Frente de Todos que encabeza Aldo Morino, Leandro Matilla y Gustavo Maidana recorrieron diversas obras en la ciudad, obras llevadas a cabo por el área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Zárate, en el marco del programa de recuperación de calles y accesos emblemáticos de la ciudad.

En este caso, además de charlar con los vecinos y representantes de éstos, pudieron presenciar cómo las máquinas municipales realizan un primer abordaje en una de las calles internas del Barrio Fonavi.

“Luego de más de una año y medio de inactividad del área de Servicios debido a la pandemia, hace tres meses que estamos avanzando en diversos barrios de la ciudad” mencionó al respecto Leandro Matilla. Y agregó que “nuestra prioridad en ese momento era la salud de todas y todos los vecinos. Hoy vemos que la vacunación nos permite avanzar y proporcionar mejores servicios y más transitabilidad. No hacemos circo con los problemas de la ciudad, accionamos y hacemos por naturaleza política”.

Por su parte Gustavo Maidana agregó que “sigue siendo eterno nuestro agradecimiento a todos los trabajadores municipales que estuvieron en la calle, a los fomentistas y representantes de las entidades intermedias que se sumaron al plan de alimentación para aquellos que no podían obtener un plato de comida.

«Hoy estamos poniendo todo el esfuerzo desde el Frente de Todos para que no dejemos de avanzar en las mejoras, con más calles arregladas, y mejora de todos los accesos. Si seguimos a este ritmo, en los primeros meses del próximo año Zarate y Lima volverán a tener una situación similar anterior a la pandemia”. “No sería lo definitivo ni lo último, sino un piso en la calidad de la transitabilidad», acotó Gustavo Maidana en el tramo final.



