Matzkin: “No vamos a dejar a Zárate a merced del delito”

“No podemos y no tenemos que acostumbrarnos al delito en nuestra ciudad, venimos planteando esto hace mucho y cada vez la inseguridad avanza más. Para frenar esto hay que tener decisión política, que es lo que tenemos, porque no vamos a dejar a Zárate a merced del delito” dijo el candidato de Juntos, Marcelo Matzkin.

“Aunque ha aumentado el delito, el intendente Cáffaro y sus concejales aprobaron un Presupuesto con una fuerte reducción para la Seguridad, y aunque el Municipio cuente con 215 millones de pesos para esa área, no lo estamos viendo. Ni siquiera sabemos quién es el responsable del área y qué planes tiene”, agregó.

El concejal de Juntos continuó diciendo: “Ciudades vecinas han invertido en seguridad y el resultado se ve, en Zárate estamos muy mal y ni Cáffaro ni Berni se ocupan de esto. Nosotros representamos a todos aquellos ciudadanos que quieren poder salir a la calle en paz, y siempre vamos a estar del lado de la víctimas”.

Matzkin recordó que su bloque presentó la Emergencia en Seguridad en el Concejo Deliberante: “No vamos a bajar los brazos, hace más de un año cuando presentamos la Emergencia en Seguridad, que el Caffarismo cajoneó, ya advertíamos la suba en los delitos; pero el Intendente Cáffaro prefirió esconder el problema debajo de la alfombra y hoy nos explota a todos”.

“No vamos a dejar a nuestros vecinos solos, vamos con decisión política para volver a tener una ciudad que crezca en paz, con seguridad, agua y calles transitables”, finalizó.

Marcelo Matzkin.

