Semería: “Ningún funcionario da la cara por la inseguridad”

Victoria Semeria Olmos afirmó que “no se puede vivir más así, mientras hoy balearon a un empresario cuando iba al banco, la Provincia y el Municipio no nos dan seguridad”.

La candidata de Juntos, Victoria Semería Olmos afirmó que “nadie sabe hoy quien está a cargo de la cartera de seguridad en el Municipio de Zárate, son 215 millones de pesos al año que nadie sabe en qué se gastan y en medio estamos los vecinos.”

“Balearon el auto de un empresario y la prevención sigue haciendo agua. Es increíble que al anterior Secretario de seguridad lo hayan premiado con otro cargo y ahora no sabemos quien está a cargo de la seguridad y prevención en Zárate” dijo Semería.

“Necesitamos mano justa para los delincuentes en Zárate, necesitamos que se pongan a trabajar, como con el tema del agua. Estamos peor y el caffarismo no quiso acompañar los proyectos en seguridad que propuso el bloque nuestro en el Concejo Deliberante, por eso los cajonearon, pero seguiremos luchando junto a nuestros vecinos por más seguridad, para eso se necesita valor y coraje, cosa que el oficialismo no tiene”, finalizó Semería.

La candidata a concejal Victoria Semeria Olmos.

