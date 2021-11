Candidatos con La Voz: Marcelo Gómez

-Edad: 34 años.

-Lugar de Nacimiento: Belén de Escobar, Buenos Aires.

-Nivel de estudios cursados: Universitario en Curso. Carrera de Derecho.

-Ocupación/ Profesión: Estudiante.

-Composición familiar: Mamá, papá y un hermano. Soltero, sin hijos.

-Antecedentes Políticos: Nunca ejercí la función pública en cargos políticos.

-De qué club de fútbol es hincha: Boca Juniors.

• ¿Cómo evalúa la gestión municipal?

Creo que la gestión municipal es decrépita, decadente. Existen calles intransitables, partes de la Costanera desmoronándose, vecinos que llevan agua a sus barrios con una manguera, y mucha inseguridad. Los lugares de atención médica se caen a pedazos pero sí podemos ver y disfrutar del equipo profesional de básquet del intendente, ver cómo avanza el negocio inmobiliario en la costanera, un hermoso polideportivo para unos pocos y parece que el socialismo en Zárate, o el intendente socialista/ peronista, se convirtió en un oligarca, un tirano.

• ¿Le preocupa el estado económico-financiero del municipio?

Totalmente, tenemos muchos temas dónde el presupuesto no se cumple o donde se redireccionan partidas que, en su gran mayoría, no contribuyen a un bienestar general para el vecino; que termina siendo quien paga todo esto. Tenemos muchas prioridades que hoy no están siendo atendidas. Hay que lograr un municipio austero, dónde el dinero se utilice en beneficio de los vecinos en general.

• ¿Cómo cree que se podría mejorar la calidad de vida de muchos zarateños ubicados en asentamientos irregulares que carecen de los servicios básicos?

Tenemos que trabajar sobre la propiedad de esos terrenos, en su gran mayoría los asentamientos se instalaron sobre propiedades que poseen un titular. De ser así, lo primero que hay hacer es reparar el daño causado al propietario. Hay muchos barrios que no son factibles de urbanizar, para esos casos se deberían proponer relocalizaciones. Para los lugares que sí se pueden urbanizar, es fundamental llegar con agua, cloacas y luz.

Quiero expresar mi intención de trabajo y fomento sobre la dificultad de aquellas personas que aún queriendo acceder a un terreno, les resulta imposible en estas condiciones ya que hay una crisis habitacional de la que muy pocos hablan.

• ¿Cuál será su política de fomento de la actividad comercial en función de su política fiscal? ¿Y para las PyMEs locales?

Hay que reducir el gasto público para luego poder presentar una reforma que permita bajar drásticamente la cantidad de tasas municipales. Somos un espacio político que no va a crear impuestos nuevos, hará todo lo posible por bajarlos (simplificarlos), y eliminarlos. Los comerciantes que durante la pandemia no pudieron abrir sus puertas, proponemos eximirlos del 100% de las tasas municipales durante ese periodo.

Para las PYMES, deberíamos revisar el código de planeamiento y eximir de tasas a aquellos emprendimientos que elijan a nuestro municipio para desarrollarse. En mi caso, propongo una reducción del 70% de mi dieta de concejal ya que el ajuste lo tiene que hacer la política, la clase política debe dar el ejemplo.

• ¿Cuál es la principal problemática ambiental que ve y cómo proyecta abordarla?

Es el propio Estado. Y con pruebas me remito; en La Rioja, el ex gobernador Luis Beder Herrera, quiso tratar en 2017 un “impuesto al sol” para las centrales fotovoltaicas que se construyan en dicho territorio. En Puerto Madryn se aprobó en enero del 2020 un impuesto al viento, para cobrar 4,5% de la facturación de las empresas que producen energía eólica a su territorio. Entonces para abordarla no se necesita más que decisión política.

• ¿Cuál es su propuesta para trabajar en materia de seguridad?

Vamos a poner en discusión el funcionamiento del DPU. No vemos la necesidad de que se esté abonando una tasa para tener un equipo propio de inspectores de tránsito y donde el centro de monitoreo no funciona como debería. Hoy es ineficiente. Es preferible que los recursos económicos se destinen al personal de las Fuerzas de Seguridad y se aporte al mantenimiento operativo de los vehículos.

• ¿Cuál es su propuesta para estimular el empleo joven?

Hay que ayudar al estudiante y a la empresa ya consolidada en función de buscar los mejores recursos disponibles para seguir creciendo. Por otro lado, creemos que es igual (o más) importante, que los alumnos reciban en las escuelas Educación Financiera Personal, con el objetivo de generar riqueza en sus empleos o emprendimientos y también sepan administrar sus ahorros, haciendo que los mismos se incrementen con el tiempo.Por otro lado, buscamos generar un Taller Externo Extracurricular con profesores/as de Secundaria en complemento con Profesionales de empresas del Parque Industrial para que compartan los desafíos del mercado laboral y dónde se visualizan como empresa en 5, 10, 15 años.

• ¿Cómo proyecta trabajar el abordaje sobre la violencia de género?

Debería ser tratado desde una concepción holística, dónde se asista a la víctima desde lo jurídico, económico (alentando a qué consiga en qué desenvolverse), psicológico e incentivar a privados a qué construyan refugios para las víctimas e hijos. El incentivo podría ser una reducción en algún impuesto para que el mismo pueda construirse y solventarse desde una ONG designada para la asistencia de las víctimas. Es importante reforzar la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, sumado a las campañas de concientización.

• ¿Qué propuestas tiene para Lima?

Hay que ejecutar el presupuesto para Lima. El presupuesto para el Cementerio de Lima era de $39.500, al primer semestre del año, y sólo se habían ejecutado $2718. Una vergüenza. Estamos trabajando sobre un proyecto para acompañar a la Sociedad Rural y también conocemos los problemas que tienen con la salud, la falta de presión de agua en muchos barrios y el narcomenudeo; actividad delictual que aumentó considerablemente en Lima.

