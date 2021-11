Candidatos con La Voz: Marcelo Matzkin

JUNTOS

-Edad: 40 años.

-Lugar de Nacimiento: CABA (sólo nacimiento).

-Nivel de estudios cursados: Universitario, posgrado.

-Ocupación/ Profesión: Abogado.

-Composición familiar: esposa y tres hijos.

-Antecedentes Políticos: Militante del Pro y concejal.

-De qué club de fútbol es hincha: Boca Juniors.

• ¿Cómo evalúa la actual gestión municipal?

Es una gestión que ha perdido el sentido común, que ha dejado de lado la situación de los barrios, que ha postergado la realización de obras de infraestructura básica para una vida digna. Un gobierno municipal que siempre ante un fracaso propio ha echado la culpa en otro. Un gobierno municipal que no priorizó la salud. Y que sólo ha tenido una visión de realizar obras de magnitud y visibles dejando de lado otras obras impostergables.

• ¿Le preocupa el estado económico- financiero del municipio?

No. Según la poca información brindada por el Municipio. El municipio no registra deudas mayores. Que cuenta con un gran presupuesto. Lo que hace falta es redefinir las prioridades del gasto público.

• ¿Cómo cree que se podría mejorar la calidad de vida de muchos zarateños ubicados en asentamientos irregulares que carecen de los servicios básicos?

Hay que dejar de esconder el problema de la falta de infraestructura. De nada sirve no reconocerlos como barrios cuando ya llevan más de una década asentados en el Municipio. Hay que planificar un esquema de obra pública que asegure servicios básicos en los asentamientos. Si bien el municipio no tomar postura sobre un terreno que puede estar en reclamo judicial por su ocupación tampoco puede escapar a la realidad de que en los asentamientos viven muchas personas que no pueden seguir viviendo en las condiciones en que viven.

• ¿Cuál será su política de fomento de la actividad comercial en función de su política fiscal? ¿Y para las PyMEs locales?

Nosotros venimos proponiendo un esquema de reducción de la caga tributaria municipal, que sistemáticamente se nos negó tratar. Queremos eliminar el derecho de habilitación, eximir del derecho de construcción, implementar la habilitación automática y un esquema de reducción de tasas que son distorsivas y que no fomentan los enprendimientos, como por ejemplo las tasas destinadas a zárate basket.

Ahora vemos con ironía que el Municipio anuncie un supuesto alivio fiscal mientras que teniendo mayoría en 14 años nunca quisieron hacer. Por el contrario han creado tributos todos los años.

• ¿Cuál es la principal problemática ambiental que observa y cómo proyecta abordarla?

El problema que hoy tenemos es la disposición final de los residuos. Debemos promover la separación de residuos y dejar de acopiar la basura en lugares no aptos.

Pero tenemos otro problema ambiental de mucho perjuicio inmediato para los vecinos que es la falta de agua por infinidad de roturas. El mundo discute como consumir menos agua y acá en Zárate el municipio la derrocha tirándola en la calle mientras no tenemos agua potable en nuestras casas producto de una inacción asombrosa de las autoridades municipales. Hemos citado a funcionarios que no fueron. Por eso vamos a insistir con este tema de gravedad. Alguien debe dar las explicaciones del tema, mientras tanto decidimos llevar la grave situación del agua al congreso de la Nación, a quien le pedimos que intervenga para que Aysa brinde un informe de la real situación en Zárate.

• ¿Cuál es su propuesta para trabajar en materia de seguridad?

Lo primero es asumir que la seguridad también es un tema municipal. Es coordinar con Provincia.

En este camino hay que rediseñar la DPU, mejorar en tecnología y recurso humano al centro de monitoreo, invertir en los acuerdos firmados con la policia a fin de darle mas combustible a los patrulleros y especialmente contratar adicional de policía para que puedan acompañar en los patrullajes a un personal de la DPU

La inseguridad se combatirla con trabajo y decisión para enfrentarla, algo que el Municipio nunca quiso hacer, por falta de voluntad o por falta de capacidad. Nosotros venimos a afrontar y debitar como hacemos para vivir más seguros. Hasta el 2023 es una responsabilidad de Cáffaro y de la Provincia, pero desde el Concejo vamos a dar el debate para darle al intendente las mejores herramientas legislativas posible.

• ¿Cuál es su propuesta para estimular el empleo joven?

Proponemos y ya presentamos el proyecto destinado a eximir por 24 meses de tasas municipales al primer emprendimiento de jóvenes de entre 18 a 25 años.

• ¿Cómo proyecta trabajar el abordaje sobre la violencia de género?

Ya existe en el marco legislativos para abordar esta problemática, muchas herramientas propuestas por nosotros y otras que hemos acompañado. Pero lo que falta es implementarlas y eso es responsabilidad del Intendente

• ¿Qué propuestas tiene para Lima?

Para Lima proponemos la creación de Ente Municipal para el Desarrollo de Lima que tenga como fin captar un porcentaje del presupuesto destinado por el plazo de 20 años a la realización de infraestructura básica. Con un administrador que dure en el cargo 5 años afin de evitar que su designación se mezcle con las elecciones y de esa forma generar una continuidad de las políticas de dicho ente.

Mientras que en Lima el municipio prometió un hospital que nunca construyó nosotros proponemos con proyección y sin promesas vacías reconstruir a Lima.

Comparte esto: Twitter

Facebook