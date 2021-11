«La seguridad debe ser propiedad en el Presupuesto 2022»

En el marco del cierre de la campaña electoral, el candidato a concejal que encabeza la lista de Juntos, Marcelo Matzkin, recibió la visita del diputado y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. Ambos dialogaron con vecinos del barrio Smithfield sobre la inseguridad.

“Es un placer que Ritondo, nos acompañe nuevamente y más en momentos tan complicados con una inseguridad reinante, donde se hace evidente la falta de inversión en seguridad por parte del Municipio y la coordinación con la Provincia. Ya está a esta altura demás decir que son del mismo Frente Electoral que ahora piden votar de nuevo”, dijo Matzkin.

Tras charlar con los vecinos, Matzkin expresó que “los vecinos quieren que trabajemos, que podamos equilibrar y tener mayoría en el Concejo Deliberante para priorizar la Seguridad en nuestra ciudad”.

Al respecto el candidato de Juntos agregó: “La seguridad debe ser prioridad en el presupuesto 2022, este último año votamos en contra porque hubo una reducción muy fuerte que se está notando, pero con mayoría en el Concejo esto no pasará. El Municipio decidió desinvertir en seguridad, no ponerle nafta a los patrulleros, es el único municipio en 7 años que no compró ni un patrullero, vamos a volver a poner el tema de la seguridad como prioridad de los recursos de los zarateños”.

Por su parte, Cristian Ritondo se refirió al manejo de la Seguridad por parte del gobierno provincial: “Este gobierno no se hace cargo de nada, no escuchan lo que el pueblo le dijo en las urnas, solo hacen relato de estadísticas que ellos inventan. Es difícil enfrentar al narcotráfico y a las mafias, pero hay que hacerlo. El responsable de la Pandemia de la Inseguridad en la Provincia de Buenos Aires es el Gobernador Axel Kicillof.”

“El municipio debe dejar de perseguir a los comerciantes y empezar a protegerlos; debe pasar de perseguir a los empleados municipales a jerarquizarlos y capacitarlos; y debe dejar de usar las cámaras ciudadanas y los autos de la DPU para otra cosa que no sea la prevención del delito”, finalizó el edil Marcelo Matzkin.

DECLARACIONES DEL DOCTOR ALEJANDRO CRACCO

En el marco del cierre de la campaña electoral, el Dr. Alejandro Cracco, candidato a concejal de la lista de Matzkin, se refirió a distintos temas.

«No vengo de la política y veo que por el tema de la inseguridad pelean entre el intendente Cáffaro y la Provincia, y nada bueno puede salir de eso», comenzó diciendo e indicó «la gente está en el medio y ya estamos cansados. Atiendo a muchísimas personas por día, que en la mayoría de los casos, más allá de las afecciones causantes por las que vienen a verme, lo que más les preocupa es la inseguridad que hay hoy en Zárate».

En ese sentido, evaluó que “si el Intendente con su mayoría automática en el Concejo Deliberante deciden mirar para otro lado como viene siendo, nosotros necesitamos del apoyo de la gente para poder cambiar eso, yo entré a la política para involucrarme y dar las peleas que hay que dar».

“Nosotros mismos, los médicos y el personal de salud muchas veces somos víctimas de la violencia en nuestros lugares de trabajo, pero ni al municipio ni a la provincia parecen importarle. Más allá que no sea municipal, al Hospital Zonal vamos todos los zarateños, y su integridad también es el buen ambiente que reine ahí, y no que estemos desamparados a la inseguridad y la violencia, que en muchos casos se genera por la sobrecarga en la Guardia, debido a la falta de médicos en el ámbito municipal y a la no atención primaria en las salitas barriales” evaluó el Dr. Cracco sobre los hechos de violencia que sufre el personal médico, por los cuales días atrás se realizó un reclamo de los trabajadores de la salud en la puerta del Hospital «Virgen del Carmen».

“Hay que trabajar desde el ámbito municipal en la contención de los pibes que están sin trabajo, dejan la escuela o sufren algún tipo de abuso, que hoy no se está haciendo, ni el Patronato de Liberados es efectivo, ni el Municipio dedica recursos para que las profesionales puedan abordar las distintas situaciones de abuso sexual y físico intrafamiliar que hoy existen”, concluyó

Ritondo y Matzkin mantuvieron un encuentro con vecinos de barrio Smithfield.

