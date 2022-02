Sandra Paris: «Este domingo vayamos todos juntos a votar»

La diputada provincial Sandra Paris acompañó ayer a Diego Santilli y Facundo Manes en una de las recorridas de cierre de campaña en la ciudad de Mar del Plata.

“Tal cual lo expresó Manes en su discurso en el cierre, al gran pueblo argentino Salud, al gran pueblo argentino educación, al gran pueblo argentino seguridad. Por una nueva Argentina, vamos”, comentó la legisladora bonaerense.

La diputada Paris, luego del cierre tomó fragmentos del discurso del candidato a diputado nacional Facundo Manes: “Tenemos que pasar a tratar las causas de los problemas y no solo los síntomas. No nos alcanza con mejorar un poco. Por eso necesitamos una verdadera revolución. Y esa revolución empieza este domingo”, a lo que agregó, “hay quienes siguen trabajando para que nada cambie. Pero nosotros tenemos el poder para transformar todo”.

“El voto es el lenguaje universal de la rebeldía. Ese día todos somos iguales. El voto es lo único que no diferencia por género o clase social”, explicó Paris.

Al referirse sobre uno de los temas más complicados de nuestra provincia, comentó que «Juntos vamos a luchar contra la inseguridad. No nos conformamos con tratar los síntomas. No nos conformamos con más desempleo, más pobreza o que se roben a nuestros hijos. Hay que convocar a una nueva mayoría”.

“Manes con apelaciones a Jorge Luis Borges, a José de San Martín y al Himno Nacional, llamó a convocar a una nueva mayoría y a soñar en grande”. Y agregó:“Los argentinos tenemos un dolor común y necesitamos un sueño común. Tenemos el desafío de recuperar el sentido de Nación”.

Paris acompañó ayer en el cierre al presidente del bloque de diputados de JxC, Maxi Abad, a legisladores provinciales Ariel Bordaisco, Flavia del Monte, al intendente Guillermo Montenegro y la candidata a concejal Marina Sanchez Herrero.

La diputada, junto a Facundo Manes y Norberto Toncovich, realizó declaraciones en el cierre de la campaña electoral.

