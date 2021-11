Rige la veda electoral: qué se puede hacer y qué no hasta la elección

De acuerdo al cronograma electoral aprobado por la Cámara Nacional Electoral, 48 horas antes de las elecciones del domingo se inicia la prohibición de publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, por lo que las distintas consultoras no podrán elaborar nuevas investigaciones.

¿Qué implica la veda electoral? Por ejemplo, la prohibición de la realización de actos proselitistas hasta el cierre de la votación el domingo a las 18, ya sea declaraciones de propaganda política por parte de candidatos, funcionarios o comunicadores sociales, y la difusión de encuestas y sondeos preelectorales.

En este punto, sin embargo, hay -si se quiere- un vacío legal respecto a las redes sociales, cuya utilización para propaganda política no está legislada pero hay un consenso de bajar el material de propaganda.

Además, está prohibida la realización de espectáculos masivos, ya sea culturales, sociales o deportivos, durante todo el domingo y hasta tres horas después de finalizado el proceso electoral. Comprende espectáculos al aire libre, en recintos cerrados, fiestas teatrales y deportivas y toda reunión pública que no se refiera al acto electoral.

La venta de bebidas alcohólicas, en tanto, estará prohibida desde las 20 del día anterior a la elección (12 horas antes de la apertura de urnas) y hasta tres horas de finalizado el comicio.

Los ciudadanos que no respeten la veda podrán ser denunciados por violación al Código Electoral, y sancionados si la Justicia comprueba la falta. El Código Electoral prohíbe además “la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizadas”.

Por otro lado, ayer 11 de noviembre venció el plazo para justificar la no emisión de voto en las PASO; el 12 de noviembre cerraron las campañas electorales; el 14 el desarrollo de las elecciones generales; y el próximo 16 finalizará el plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección y se iniciará el escrutinio definitivo.

En tanto, el 13 de enero de 2022 finalizará el plazo para restituir el monto recibido como aporte para campaña de agrupaciones que retiraron sus candidatos. Fin del plazo para justificar la no emisión del voto. Y el 12 de febrero finalizará el plazo para presentar el informe final de campaña.

