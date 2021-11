«Con los sectores políticos que golpearon la clase trabajadora no saldremos adelante»

Hasta el momento los funcionarios del Ejecutivo municipal no se habían metido en la campaña política de cara a las elecciones hasta este momento, y luego del traspié electoral de las primarias. Sin embargo el intendente Osvaldo Cáffaro pareció cansarse de las agresiones y en diálogo con LA VOZ respondió con una fuerte crítica hacia Juntos.

“La oposición siempre criticó todo lo que hicimos; cuando municipalizamos el UPA nos criticaron y luego resultó siendo clave en la pandemia, atendiendo a muchos vecinos y vecinas. Luego la oposición nos obligó a tirar la basura al CEAMSE, pagando 20 millones de pesos mensuales que podrían haberse destinado a otros sectores. Y, en general, no aprueban ningún proyecto. Entonces me pregunto para qué quieren el poder. Yo creo que para hacer daño; por eso sus propuestas son una encerrona para la gente, que termina votando al verdugo”, opinó Cáffaro.

Y cargó contra los medios hegemónicos: “los grandes medios de comunicación nacionales juegan un rol fundamental en este sentido; algunos aliados de la justicia también juegan un rol fundamental y son parte de la política de la destrucción. Actualmente tenemos un 50% de inflación, desempleo, pobreza, el aumento del dos mil por ciento de los servicios. Y todo esto lo generaron ellos, la oposición. Por eso estamos para recomponernos, y creo que con los sectores políticos que han golpeado a la clase trabajadora no saldremos adelante”, agregó el intendente.

“En estas elecciones se juega mucho, y desde mi perspectiva veo a un mundo triste, post pandemia, en donde los gobiernos de derecha parecieran que marcan el rumbo hacia dónde tenemos que ir cuando fueron ellos parte del desastre económico y de la inequidad en la distribución de la riqueza. Y lo que ha pasado en esta etapa de pandemia y post pandemia es que no se ha distribuido mejor esa riqueza, al contrario se ha concentrado más”, evaluó.

Finalmente reflexionó; “la teoría del derrame no existe, es mentira que si a los países ricos les va bien esa riqueza luego se va a repartir en América Latina y el resto de las economías emergentes. Por lo tanto tenemos que avanzar hacia un horizonte diferente, y entendemos que es muy difícil hacerlo desde lo local. Pero lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Nosotros creemos en los Estados fuertes, no débiles y sumisos”.

Finalmente les pidió a los legisladores que asuman, más allá del color político que representen, que legislen sobre temas de fondo. “En Argentina estamos hablando de trabajar más cuando en el primer mundo hablan de bajar a cinco o seis horas de trabajo por jornada. Y si vamos camino a automatizar la producción, el panorama a mediano plazo es echar gente o vamos a reducir la jornada laboral. Estas son las discusiones de fondo que debe dar la legislatura y no otros temas superficiales como los que estamos acostumbrados a escuchar”, concluyó el jefe comunal, metiéndose en la campaña electoral en la recta final de cara a las elecciones del domingo.

