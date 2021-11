No hay turnos para tramitar el nuevo DNI aunque sí otros 700 para retirar

Una de las situaciones particulares que dejaron las Primarias y las legislativas del último domingo es el problema de la documentación de las personas. En las primarias había 900 DNI para retirar y sólo se entregaron 10. El último domingo 700 y sólo pasaron a buscarlos 35 personas.

Hay varios niveles de análisis respecto a tal situación; en principio que la gran mayoría de estos documentos se confeccionaron en los operativos masivos de trámites de DNI que se hicieron en el Centro de Entrerriano, en la puerta del Concejo Deliberante y en Lima y barrio Bosch. Los cuales muchos de estos operativos fueron coordinados por candidatos políticos.

Lo que destacan los organizadores de estas jornadas, tras cada operativo de este tipo, es que se tramitaron cien, doscientos o trescientos documentos. Sin embargo, y de forma efectiva, la gente no termina recibiendo su DNI, sigue indocumentada o con una credencial vieja.

En el operativo del Centro Entrerriano, ocurrido en agosto, a los solicitantes les avisaban que los DNI iban a ser remitidos a sus viviendas, que “estén atentos” a la visita del cartero. Pero lo que terminó ocurriendo es que esos DNI fueron directamente a la oficina local del Registro Civil. Aquí es donde se acumularon 900 plásticos para ser retirados en las Primarias. Las personas que lo tramitaron no sabían que estaban en el registro civil.

En los siguientes operativos, los plásticos sí fueron remitidos por el correo a las viviendas respetando las dos visitas que se contemplan en estos casos, dado que son entregas certificadas y quien recibe al cartero debe firmar una planilla dejando constancia que recibió el sobre con el nuevo DNI. Pero nadie sabe por qué el correo reenvió muchos documentos al registro civil luego de las dos visitas obligatorias a los domicilios de los solicitantes. O no había gente en la vivienda que pudiera recibir el paquete o el domicilio estaba mal. Es insólita la situación.

El correo, por otro lado, deja la constancia de visita pero luego los solicitantes no pasan por la sede de Félix Pagola como tampoco se acercan al registro civil. La oficina local tiene la obligación de mantenerlos un año en guarda y luego entregarlos a la provincia para su destrucción.

Acá surgen algunas reflexiones, los diferentes niveles de Estado no están viendo, como así tampoco la propia clase política; la problemática de la identidad como derecho. Porque, por un lado, a los ciudadanos de Zárate les resulta imposible sacar un turno vía web para tramitar su DNI. Pero, por otro, la persona que lo tramitó no los retira. Y claro está, que la mayoría de estos DNI son de operativos de documentación que no tienen un seguimiento de parte de sus promotores.

En tercer orden, qué sucede con el correo, porque de los 900 que se hallaban para retirar en las Primarias el correo se volvió a llevar, como trámite excepcional, todos esos sobres para intentar una tercera visita. Pero regresaron a la oficina local 450, con lo cual sólo se pudo entregar una parte de los plásticos.

El derecho a la identidad es inalienable, y el propio Estado debe bregar por ello. Aparte existe una apatía de la gente en no continuar un trámite básico, que le otorga la posibilidad de sacar un préstamo, presentarse a un trabajo. Tener documento es básico, y más aún en esta situación de inseguridad en donde muchas veces delincuentes se llevan carteras y billeteras con todo adentro, incluso el DNI.

El Registro Civil de Zárate, ubicado en 19 de Marzo Nº 147.

Pocos turnos para sacar a través de la web

La página web oficial para tramitar los DNI es; www.gob.gba.gov.ar/portal/turnos. Allí la Jefatura de Gabinete de la provincia centraliza todos los trámites que tienen que ver con DNI, pasaporte, unión convivencial y otros trámites.

Por lo tanto, muchos zarateños ingresan a esta página para obtener sus correspondientes turnos y respecto a la actualización o renovación del DNI sucede que no hay turnos, nunca hay turnos disponibles.

Por día la oficina local tiene tres turnos para brindar, lo cual es muy poco y habla de una falta de voluntad política del gobierno provincial de no ver tal demanda real en la ciudadanía de muchos partidos.

Pero más allá de esto, existen personas que se ganan la vida obteniendo turnos y luego venderlos a quienes lo soliciten. La metodología es sencilla, la página web habilita turnos a partir de las 00 horas de cada día. Entonces estas personas cargan el trámite y esperan que se actualice la web a la medianoche, y así acceden a los turnos para diferentes días. Luego los venden por las redes sociales y se encuentran en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado para pagar por el trámite y obtener la constancia de turno. Así como en su momento existían los “coleros”, que eran personas que cobraban por hacer colas para trámites en lugar del solicitante, ahora existen este tipo de gestores.

Por lo tanto, no es responsabilidad de la oficina local que no se otorguen más cupos diarios ni tampoco la dinámica de estas personas que realizan tal actividad. Lo importante es que el Estado no está viendo que hay 700 personas indocumentadas en Zárate que no retiraron su nuevo DNI y otras cientos de ellas que quieren acceder al nuevo plástico para realizar sus trámites.

Por otro lado, los operativos de documentación, que ante tal situación son necesarios, tampoco se desarrollaron más y no hay expectativas que regresen ya que el principal motivo era eleccionario; por eso se realizaron un mes antes de las primarias y tres semanas antes de las legislativas, como los últimos llevados a cabo en Lima el 28 de octubre y el 29 en barrio Bosch.

