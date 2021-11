Trenes Argentinos frenó las obras de remodelación de la vieja estación en Mitre y Alem

Desde el año 2009 que el Municipio viene llevando a cabo la parquización de todo el antiguo cañadón del ex ferrocarril Urquiza, como un gran “pulmón” de la ciudad que se extiende desde Pividal hasta el río, atravesando toda la ciudad de oeste a este y dividiéndola en dos grandes zonas.

La Fase 1 del proyecto se culminó y la 2, entre Gallesio y Lavalle, está en vías de terminarse, con varias obras complementarias y de parquización que aún no se concluyeron como el centro de transferencia de calle Rawson.

Luego se encuentra la Fase 3, de Lavalle hasta Justa Lima, y la 4 de Justa Lima hacia el río. Pero primero, y antes de parquizar, el Ejecutivo plantea realizar una importante obra de desagües pluviales para mejorar el escurrimiento del agua del oeste y hacia “El Bajo”; tareas que se están desarrollando en la actualidad.

Pero parte de ese proyecto también contempla la remodelación y puesta en valor de la vieja estación, donde hoy funciona la Casa de la Juventud y el paso peatonal.

Desde hace dos años que se desarrollaron diversas tareas de mejoramiento edilicio en el histórico edificio de Mitre y Alem, donde funcionó la antigua estación de trenes del Urquiza en un edificio considerado “patrimonio cultural zarateño”.

Este proyecto de recuperación se enmarca en el Plan de Mejoramiento Integral de las Infraestructuras “Mi Ciudad”, un programa de distintas obras de infraestructura y equipamiento, que tiene financiamiento, en parte, del Gobierno Nacional.

Allí se plantea la construcción de una Biblioteca Virtual, una oficina de Empleo Joven y una sala para estudiar y hacer música. “Es una obra que desde hace bastantes años teníamos proyectado, archivado en un sueño, y que hoy se está haciendo realidad. Un espacio para la juventud que nos llena de orgullo en plena pandemia poder avanzar, pensando y sembrando para el futuro”, había comentado el propio intendente, Osvaldo Cáffaro en agosto de este año, en una reciente visita previo a las Primarias.

Sin embargo, el mes pasado todo cambió y hace un mes que la obra está, literalmente, parada por la empresa Trenes Argentinos. “Es un disparate lo que sucede allí”, criticó el propio intendente Cáffaro.

“La obra está paralizada por Trenes Argentinos porque no nos dieron la autorización para intervenir cuando tenemos un convenio desde hace más de 10 años entre la municipalidad y el Estado. Vamos a insistir con que nos habiliten porque queremos avanzar con esta obra”, remarcó el jefe comunal pidiendo al Estado nacional que habilite la continuidad de tales obras.

Por último, cabe señalar que el interior del lugar será totalmente restaurado, quedará más amplio y con mejores posibilidades para el desarrollo de todo tipo de actividades. En los últimos meses antes del parate de la obra, se estuvo trabajando en el reacondicionamiento del interior retirando los pisos y demoliendo y rellenando las paredes interiores.

Trabajos en el cañadón del antiguo ferrocarril Urquiza.

Comparte esto: Twitter

Facebook