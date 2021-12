Cáffaro asumirá en Nación

A través de una sorpresiva conferencia de prensa convocada en la tarde de ayer, el intendente Osvaldo Cáffaro anunció la elevación al Concejo Deliberante del pedido de licencia para poder ocupar un cargo en el Ministerio de Hábitat de la Nación.

Desde el año pasado circulan versiones sobre este movimiento del Jefe Comunal, pero fue recién en la tarde de ayer cuando Cáffaro confirmó su decisión de dejar la conducción de la gestión local en manos de Ariel Ríos y comenzar una nueva etapa en la esfera nacional.

Acompañado por su gabinete y gran parte de los concejales oficialistas, Cáffaro sostuvo que “es una temática que realmente conozco y bastante desde hace mucho tiempo; esta posibilidad la tuvimos hace un año atrás, pero no lo creía conveniente por la pandemia. Creo que es la mejor decisión porque esto nos vincula con un mundo que hoy desconocemos, porque nos vincula con toda la política nacional. Estoy orgulloso de que el ministro Ferraresi me haya tenido en cuenta”,

Jorge Ferraresi es el titular de la cartera de Hábitat y en su caso también dejó la gestión del partido de Avellaneda en 2020, para ocupar el cargo nacional en el gabinete del presidente Alberto Fernández.

Cáffaro agradeció a la comunidad y dijo que “uno está acá por ellos y cada decisión que uno tome está en función de esto, de los programas y los proyectos de mejorar mi ciudad. Tendré posibilidad de vincularme con otros lugares, otras provincias, pero siempre voy a estar presente en Zárate”.

Según indicó, su cargo tendrá que ver con una coordinación de programas de hábitat y puntualizó que su rol le otorgará al Municipio una vinculación distinta con el ámbito nacional para la implementación de programas nacionales.

En ese sentido, remarcó que en materia de hábitat “en Zárate falta mucho” y agregó que “son temas que no dependen directamente del municipio, es una injerencia directa del nivel nacional, y mientras no discutamos de fondo que rol van a cumplir los municipios en este país, no va a haber respuesta concreta”.

Cáffaro destacó la acción del gobierno nacional de crear un ministerio de Hábitat durante el año pasado, para poner de relieve un área que requiere de especial atención en la escala de prioridades de nuestro país.

Quien asumirá el cargo de intendente en la ciudad, será Ariel Ríos dado que fue quien ocupó el primer lugar en la lista ganadora de las elecciones de 2019; al respecto, Cáffaro lo señaló como “una persona que hace más de 20 años que está en el equipo, que interpreta todo lo que queremos”. Del mismo modo, ante la consulta sobre cómo evalúa el escenario político local, dado que no solo tuvo a su cargo la conducción de la gestión local, sino también del Frente de Todos en el plano político, el Jefe Comunal reconoció la existencia de dificultades dentro del Frente de Todos a nivel nacional y agregó que “esto marca lo que hemos hecho en Zárate, el Frente de Todos es de todos, es un frente donde estan todas las entidades de distintos partidos y movimientos sociales, esto no sucede en el resto de las ciudades. Es una vidriera de nosotros hacia el resto del país de cómo construir, sabemos como construir, en la pluralidad, teniendo una síntesis, con un proyecto de ciudad. Por eso creo que la gente nos acompañó y por eso logramos un consenso con todas las fuerzas políticas en el orden local”.

Por último, Cáffaro también opinó sobre la ley que habilita solo una reelección de los intendentes a la cual calificó como “inconstitucional” y aclaró que, ante la interrupción de su mandato por el cargo que ocupará en la cartera nacional, quedaría habilitado para participar de las elecciones ejecutivas del 2023.

ARIEL RIOS A LA INTENDENCIA

El artículo 15 de la Ley Orgánica de las Municipalidades sostiene que “…cuando por cualquier circunstancia, temporaria o permanente, el Intendente electo no tomara posesión de su cargo, lo reemplazará en forma interina o permanente, según sea el caso, el primer candidato de la lista de Concejales del partido al que perteneciera, que hubiera sido consagrado conjuntamente con aquél. Ésta, es la razón por la que, en caso de aprobarse el pedido de licencia del intendente Osvaldo Cáffaro, asumirá el máximo cargo de la gestión local, Ariel Ríos.

“Esperamos que se pueda aprobar en la sesión este pedido de licencia, este crecimiento que Zárate va a tener en la gestión catapultando y permitiendo gestionar a una figura política de la talla de Osvaldo Cáffaro. Este tiempo, esta construccion de todos estos años pudo demostrar todo lo que se puede realizar muchas veces con viento en contra y sin embargo se hizo junto a la gente”, dijo Ríos en la conferencia que brindaron durante la tarde de ayer para anunciar el movimiento.

Por otra parte, quien ocupará el cargo de intendente desde hoy en caso de aprobarse el pedido de licencia, agregó que “hoy están dadas las situaciones para que podamos gestionar aún más en esta ciudad que tanto queremos. Tenemos puesta la camiseta de Zárate, Lima, Escalada e islas y vamos a seguir en ese camino. Para nosotros es un equipo que va a continuar trabajando”, y remarcó que la partida de Cáffaro hacia la esfera nacional representa un crecimiento para ciudad que abrirá puertas para agilizar gestiones en favor del distrito.

Con respecto a esta nueva etapa donde enfrentará la responsabilidad de estar a cargo de la gestión local, Ríos expresó que “siempre es difícil la gestión, aca hay un equipo que va a seguir trabajando; hay cosas por mejorar seguramente, pero hay que quedarse tranquilo porque esa continuidad va a estar y se va a potenciar porque habrá una llegada directa de una persona que va a seguir gestionando como ahora y aún más, y uno se va a sentir acompañado, no solamente por él, sino por todo su equipo”.

No es un dato menor que a Ríos le tocará atravesar un escenario político adverso con un mayor equilibrio de fuerzas en el Concejo Deliberante y sin mayoría automática, lo que implica la necesidad de adoptar un perfil dialoguista en el recinto que permita generar consenso y quórum en las sesiones. “No nos asusta esa situación, nosotros no trabajamos para la foto, trabajamos todos los días para el vecino que piensa igual y para el que piensa distinto a nosotros”, definió.

Por último, sostuvo que en el próximo período que se avecina el perfil de la gestión cambiará muy poco “pero lo que hay que cambiar es que tenemos que estar más cerca del vecino. Esta situación de pandemia nos cambió, tuvimos que poner todo el equipo en un solo sentido. Hay mucho por hacer y lo vamos a hacer con todos”, y concluyó: “Somos de la idea de construir sobre lo que está, no solamente desde lo institucional, la planificación y lo político, hay sobradas muestras de que se ha realizado muchísimo en la ciudad”.

EL INTENDENTE DE ESCOBAR SE VA A NACION

El presidente Alberto Fernández designó ayer al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, como presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, al cabo de un encuentro que mantuvo en la Quinta de Olivos.

Ariel Ríos, Osvaldo Cáffaro y Aldo Morino ayer durante el anuncio en el Palacio Municipal.

