Muchos intendentes podrán ser candidatos en el 2023

En el año 2016, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, por medio de la Ley Nº 14.836, eliminó la reelección indefinida para los intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Estos quedarían habilitados únicamente para una reelección; y para disputar nuevamente el mismo cargo, deberían dejar pasar un mandato.

De mantenerse la norma tal como está escrita, quienes fueron electos en 2015 y reelectos en 2019, no podrán presentarse en el próximo turno electoral. Este “inquieto” grupo lo componen alrededor de 95 intendentes entre quienes se pueden encontrar tanto oficialistas como opositores. Algunos de ellos han empezado a deslizar la idea de forzar un nuevo período en 2023 mediante una reinterpretación de la norma.

Finalmente nadie quiso correr con el costo político de reformarla pero fue la propia ex gobernadora Maria Eugenia Vidal quien, en aquel año de sanción de la ley dejó abierta una puerta para que un intendente pueda volver a presentarse tras dos años de licencia. Y eso es justamente lo que llevó a cabo el intendente Osvaldo Cáffaro Cáffaro. Y con él, muchos otros tanto de Juntos como del Frente de Todos.

EXODO A NACION Y PROVINCIA

La política nacional suma un nuevo capítulo de estrategias y maniobras para evitar la ley vigente de ponerle un límite a la reelección indefinida de intendentes y fue así que muchos jefes comunales se convirtieron en ministros de Nación, Provincia o Ciudad.

Lo que establece, específicamente, la reglamentación de la norma es que si por dos años y un día no estuvieron en el cargo, no cuenta como un mandato. Esto abre la puerta no solo para las reelección en 2023 sino para otro mandato más en 2027, pero para eso las licencias deben ser solicitadas antes del 9 de diciembre.

La designación del intendente peronista de Escobar, Ariel Sujarchuk, como presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, y del jefe comunal opositor de Vicente López, Jorge Macri, como ministro de Gobierno porteño, se suman a otras designaciones de intendentes en puestos de Nación, Provincia y Ciudad. Otros directamente se presentaron como legisladores en noviembre.

La lista de quienes “gambetearon” la ley ya tiene 17 jefes comunales con la incorporación de Cáffaro. Aunque se especula con que ese número puede crecer, a contrarreloj, en las próximas horas. Se trata de un éxodo inusual en los municipios bonaerenses.

El pedido de licencia les permite tener la posibilidad de presentarse en 2023, aunque algunos como Jorge Macri adelanten que no irán por la reelección.

El propio Sujarchuk, recién nombrado en Nación, lo dejaba claro hace pocos días. «No se puede legislar para atrás. Mucho menos en materia electoral por lo tanto hay una mirada muy amplia de que el primer período debiera subsanarse», dijo el ex intendente de Escobar.

Según la norma, aquellos elegidos en 2015 y reelectos en 2019, ya no se podrían presentar en 2023. En el artículo seis que aprobaron los legisladores ya hablaba de los dos años para contabilizar el mandato y quedó claro en la reglamentación.

Desde el propio oficialismo local aseguraron que la incorporación de Cáffaro a Nación tiene que ver con este tema también. “Vimos que dirigentes de Juntos están envalentonados con la ida de Cáffaro a Nación pero yo guardaría los festejos para más adelante. Esto tiene que ver con la posibilidad de que Osvaldo vuelva a presentarse en el 2023. Estará más oxigenado y desde Nación tendrá otra perspectiva de lo que necesita la ciudad y de cómo continuar un proyecto de gobierno a largo plazo en beneficio de todos los zarateños”, expresó un funcionario del Gabinete. “Aparte deja un equipo fuerte y consolidado de muchos años. Y conociéndolo al intendente no se va a ir del todo de la gestión porque él vive pensando en Zárate”, agregó.

Respecto al “éxodo” de intendentes; el conurbano y además de Ariel Sujarchuk y Jorge Macri, también están de licencia Gabriel Katopodis (San Martín), ministro de Obras Públicas; Jorge Ferraresi (Avellaneda), en Hábitat; Juan Zabaleta (Hurlingham) en Desarrollo Social; Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), jefe de gabinete de la Provincia; Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), ministro de Infraestructura bonaerense; y Mariano Cascallares (Almirante Brown), diputado bonaerense electo. A ellos se le sumó Gustavo Menéndez, de Merlo, Mario Secco, de Ensenada y Mario Ishii de José C. Paz son los próximos en la lista para pasar a cargos Nación y Provincia antes del jueves, cuando se vence el plazo que establece la ley para quedar inhibidos para candidatearse a intendentes en 2023.

Otros que se podrían sumar a la lista de los que pueden buscar en 2023 su nuevo «primer mandato» son Santiago Maggiotti (Navarro); Francisco Echarren (Castelli), actual Director Nacional de Desarrollo de Obras del Ministerio de Transporte; Hernán Yzurieta (Punta Indio), director de la Vialidad bonaerense; y Héctor Olivera (Tordillo), presidente de la Autoridad del Agua Bonaerense.

Por otro lado, el intendente peronista de Carlos Casares, Walter Torchio, elegido senador provincial de la Cuarta Sección Electoral, presentó el pedido de licencia en su distrito y a dicha maniobra se suman somo diputados provinciales electos Carlos Puglelli, intendente de San Andrés de Giles (Frente de Todos) y el intendente de Rojas, Claudio Rossi (Juntos). La jefa comunal radical de General Arenales, Érica Revilla, fue elegida como senadora provincial.

Cáffaro forma parte de la lista de intendentes que fueron convocados para trabajar en el Gobierno nacional.

