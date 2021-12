Presentan un documental sobre Homero Expósito

Una grata noticia para los zarateños. Uno de nuestros máximos referentes culturales, autor junto a su hermano Virgilio de temas musicales icónicos como “Naranjo en Flor”, “Farol” y “Chau, no va más”, entre otros, tiene su reconocimiento en una película documental de reciente producción. Se trata de Vida poeta- Homero Expósito, de la guionista y directora Claudia Sandina.

La película recorre su vida y su obra, además de presentar un contexto de época con interesante y novedoso material de archivo. Fue filmada en Zárate y en Buenos Aires y cuenta con entrevistados como Mónica Expósito, Nelly de Expósito, el cantante Raúl Lavié y representantes de instituciones académicas. Hay además cuadros artísticos y recreaciones ficcionales que acompañan la obra del poeta con emotivos momentos musicales.

“Fue un largo proceso con mucha investigación previa. Me interesó hacer un aporte a la cultura argentina, dar a conocer la obra de Homero y su entorno, y sobre todo mostrar al hombre que hay en el artista. En esto fue muy importante el aporte de Mónica Expósito, hija de Virgilio y sobrina de Homero, que como representante y guardiana de la familia Expósito, me acercó a la intimidad de Homero y su familia y me permitió conocerlo desde ese lugar”, cuenta la directora Claudia Sandina.

El documental tuvo su Pre estreno el pasado 11 de noviembre en La Botica del Angel, en Buenos Aires, un lugar emblemático rodeado de arte y tango al que Homero concurrió muchas veces como invitado de Bergara Leumann. El Pre estreno fue un encuentro íntimo que la directora quiso compartir con quienes participaron durante todo el proceso de producción del documental.

VIDA POETA- HOMERO EXPÓSITO inició su recorrido de exhibición y seguramente se podrá ver muy pronto en Zárate.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=T7JBdkpi7H0



