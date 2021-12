Proyecto para dividir la Provincia en 5 partes: en cual quedaría Zárate

Otra vez surge el debate de dividir a la provincia de Buenos Aires. Ahora el ex senador Esteban Bullrich propuso dividir en cinco partes el territorio bonaerense, el más poblado del país. Cómo quedarían ubicadas las 135 comunas de acuerdo a esta iniciativa, si tuviese tratamiento en el Congreso.

Dividir a la provincia de Buenos Aires y crear cinco distritos nuevos: esa es la idea que plantea Esteban Bullrich, en su nuevo libro «Una nueva Buenos Aires, para renovar el pacto de unión nacional».

Mediante esta propuesta que Bullrich escribió junto a Enrique Morad, abogado y profesor de ciencias políticas, y Jorge Colina, el economista titular del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el ex ministro de Educación durante la gestión macrista volvió a poner sobre la mesa un debate que ya había sido cerrado tiempo atrás: la división de la provincia de Buenos Aires en nuevas provincias para facilitar su gestión.

El proyecto que plantea el saliente senador implica partir al territorio bonaerense -hoy a cargo de Axel Kicillof- en cinco nuevas jurisdicciones:

La Provincia Río de la Plata como la más poblada con 6,5 millones de habitantes. Su capital sería La Plata e incluiría los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencio Varela, Lanús, Esteban Echeverría, Berazategui, Avellaneda, Ezeiza, Presidente Perón, Berisso, San Vicente, Cañuelas, Ensenada y Brandsen. Además, se quedaría con una parte de La Matanza con las localidades de Ramos Mejía, Lomas del Mirador, La Tablada, Villa Madero, Villa Luzuriaga, San Justo, Tapiales, Aldo Bonzi, Isidro Casanova y Ciudad Evita.

La Provincia de Lujan albergaría a seis millones de habitantes e incluye los distritos de Merlo, Moreno, Tigre, San Martín, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero, Morón, José C. Paz, San Miguel, San Isidro, Vicente López, Hurlingham, Ituzaingó, San Fernando, General Rodríguez y Marcos Paz.Se quedaría con la otra parte de La Matanza abarcando las localidades de Rafael Castillo, Laferrere, González Catán, 20 de Junio y Virrey del Pino.

INTERIOR BONAERENSE

En la provincia de Buenos Aires del Norte vivirían 2,2 millones de personas, tendría la capital en San Nicolás y sería la sexta provincia en cantidad de habitantes. Además de San Nicolás, incluye los municipios de Pilar, Escobar, Zárate, Pergamino, Campana, Junín, Chivilcoy, Mercedes, San Pedro, Chacabuco, 9 de Julio, Lincoln, Bragado, Lobos, Ramallo, 25 de Mayo, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero, General Villegas, Arrecifes, Colón, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Rojas, General y Viamonte. También a Navarro, Rivadavia, Leandro N. Alem, General Las Heras, Capitán Sarmiento, General Arenales, Carmen de Areco, Roque Pérez, Carlos Tejedor, General Pinto, Alberti, Suipacha y Florentino Ameghino.

La provincia de Buenos Aires del Sur, con 1,3 millones de habitantes, tendría distribuidos en 33 municipios y sería la décimo primera provincia argentina más poblada.

La iniciativa contempla que en esta provincia estén Tandil, Olavarría, Necochea, Azul, Coronel Rosales, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Pehuajó, Coronel Suárez, Bolívar, Villarino, Carmen de Patagones, Carlos Casares, Coronel Pringles, Saavedra, Benito Juárez, Lobería, Daireaux y Adolfo Alsina. Y además: Coronel Dorrego, Puán, Tornquist, Guaminí, Adolfo Gonzales Chaves, Laprida, General Lamadrid, Hipólito Yrigoyen, Salliqueló, San Cayetano, Tres Lomas, Monte Hermoso y Pellegrini.

La quinta provincia, Buenos Aires Atlántica, tendría 1,2 millones habitantes. La ciudad de Mar del Plata, dentro del Partido de General Pueyrredón, sería la capital.

Incluiría además los municipios de La Costa, Chascomús, Balcarce, General Alvarado, Villa Gesell, Saladillo, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita, Las Flores, Monte, Ayacucho, General Madariaga, Magdalena, General Belgrano, Rauch, General Paz, General Alvear, Maipú, Punta Indio, Tapalqué, Castelli, Lezama, General Lavalle, Pila, General Guido y Tordillo.

Zárate en la provincia de Buenos Aires del Norte, donde vivirían 2,2 millones de personas.

Comparte esto: Twitter

Facebook