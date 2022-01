Presentaron Zárate Trading, una propuesta educación financiera en el mundo digital

Zárate Trading es un espacio que se encuentra asociado a Mined Academy, una plataforma de educación financiera, trading y E-Commerce digital con regulación y certificación en latinoamérica y que funciona como grupo de apoyo para aquellos emprendedores que quieran iniciarse en el mundo digital.

Elías Sangalli tiene 24 años y es el CEO de Zárate Trading. Amante del fútbol y empleado administrativo en el Hospital Intermedio Dr. René Favaloro, conoció hace aproximadamente tres años el universo de los negocios digitales y las operaciones. No sólo encontró en ese rubro su pasión, sino también un camino para crecer y desarrollarse económicamente. Hoy, además de sus operaciones como trader -así se llama a quienes operan en la bolsa de valores-, también es educador de Mined Academy y formó Zárate Trading para iniciar, contener y acompañar a quienes se inician en esta propuesta.

“Yo me inicié hace unos tres años estudiando en academias estadounidenses y buscando cursos, hasta que me topé con una persona que jugaba conmigo al fútbol, que es Iván Villegas de Córdoba, quien estaba estudiando con un chico de Perú. Empezamos a estudiar análisis técnicos, ondas de Elliot, patrones armónicos y acción de precios”, cuenta Elías.

La lógica de las operaciones de este tipo no son muy distintas a la de cualquier comercio: consiste en comprar barato y vender caro para obtener una rentabilidad. Cuando la pandemia irrumpió en la vida de la humanidad, aquellos ya empapados en ese mundo supieron que algunas acciones (como la de las aerolíneas) caerían, mientras que otras (como las de plataformas como Zoom, Netflix o Spotify) crecerían. La contemplación de esas variables se las conoce como análisis fundamental.

Pero también existe un análisis técnico, que consiste en observar el comportamiento de los gráficos de valores de los instrumentos o activos para poder predecir un precio futuro.

“Zárate Trading nace con el objetivo de poder brindar esa información que yo tuve en el proceso de tres años para poder acortarle el camino a las personas, teniendo una sala física, un grupo de Whatsapp, un grupo de trabajo y brindando capacitaciones”, detalla Elías y agrega: “Es un grupo de apoyo formado con mucho amor, lo que hacemos es acompañar a que las personas puedan tener una mejor educación en el sistema digital. Creemos que todo lo que viene es digital; tenemos una sala física y las personas pueden venir a operar en vivo, a sacarse las dudas y hacer preguntas, a entender que es lo que se viene a futuro, qué son las criptomonedas”.

El espacio ubicado en Julio A. Costa 570 se encuentra abierto para quienes tengan curiosidad y decidan llevar sus consultas. “Somos un grupo de apoyo que está invirtiendo en activos e instrumentos financieros digitales, como las criptomonedas como el Bitcoin, el Ethereum, materias primas como el oro, índices como el SP500 e instrumentos que salgan a cotizar en la bolsa de valores. Hoy en día nosotros podemos analizarlos técnicamente y fundamentalmente para poder entrar en una posición de compra o de venta”.

Respecto de la academia Mined, Elías cuenta allí se enseñan dos fuentes educativas; una es el trading o comercio, y se comercializa todo activo o instrumento financiero con más de 30 profesores quienes te enseñan a comercializar.

“A Zárate Trading puede acercarse cualquier tipo de persona, sea menor, sea mayor, eso no interesa. Tengo gente de 69 años en el equipo que está operando en los mercados, como también tengo chicos de 17 años que están estudiando. Obviamente, no pueden retirar el dinero porque tienen que ser mayor, pero están operando y pueden retirar con autorización de los padres”, señala Elías y explica: “Las criptomonedas son un instrumento que se puede comercializar y no va a introducirse nadie en el medio, no va a haber una persona que pueda sacar ganancia de eso. Es una moneda descentralizada, por eso todas las empresas, bancos se están adaptando al Bitcoin. Se pueden hacer transacciones de persona a persona, incluso en Argentina ya se ha vendido el primer automóvil cero kilómetro con Bitcoin”.

Alejo Zapata tiene 34 años, es vecino de Zárate y cuenta: “Empecé a conocer los mercados financieros gracias a Elías; yo estaba haciendo cursos de inversiones pero no conocía el trading. Hace un año y tres meses empecé a estudiar y mientras tanto trabajaba en Papelera del Plata con turnos rotativos. Y concluye: “Las ganas de depender de mí mismo me llevó a hacer el sacrificio de salir de trabajar a las 6 de la mañana y me iba a una sala a operar o capacitarme todos los días. Me puse la meta de dejar el empleo en un año y gracias a ellos y al esfuerzo pude dejar de trabajar y dedicarme de lleno al trading. Hoy tengo una libertad que hace años no tenía”.

