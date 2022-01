Anticipan una ola extrema de calor para la próxima semana

Una ola de calor extrema en gran parte de Argentina se espera para la próxima semana con temperaturas por encima de los 40°C en zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero. Según una empresa especializada en climatología, algunos de esos sitios podrían convertirse en el lugar más cálido del planeta por algunas horas.

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro irá en aumento los próximos días y superará con comodidad los 35°C en la región centro del país y algunos puntos del noroeste.

En Buenos Aires, el martes 11 y miércoles 12 la máxima sería de 36°C, aunque no descartan que pueda ser superior.

En Córdoba capital, una de las ciudades que más sufriría esta nueva ola de calor, están pronosticados 39°C de máxima a partir del lunes y hasta el miércoles, con mínimas que no bajarían de los 22°C. Una situación similar se espera para la ciudad de Santa Fe y Paraná, según el SMN, mientras que en Santiago del Estero la temperatura llegaría hasta los 42°C.

En tanto, el pronóstico realizado por la entidad estatal Wendy, una empresa checa especializada en el pronóstico del tiempo, es similar A través de su mapa interactivo anticipa que a partir de las 14 del martes 11 el centro argentino se transformaría en la zona más calurosa del mundo por unas horas.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) despejaron algunas dudas: es cierto que se viene una semana de calor extremo, pero remarcaron que es algo exagerado afirmar que se superarán los 46 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Eso sí, algunas otras provincias podrían trepar a esas cifras.

También se dice que las temperaturas podran superar los 46 grados y ser la más alta del planeta “Las olas de calor son normales en esta época del año, ya hemos tenido olas de calor en lo que va del verano. El último evento fue a finales de diciembre y afectó a Capital Federal y Gran Buenos Aires, y como dato anecdótico: Ezeiza llegó a los 42 grados”, explicó Cindy Fernández, comunicadora del SMN, bajándole el tono al pronóstico.

Y amplió su análisis: «Es información estimada por una computadora, no tiene la visión de un meteorólogo. Hablar de 46 grados es una estimación demasiado exagerada, aunque sabemos que va a hacer mucho calor con valores pocas veces alcanzados en la Ciudad de Buenos Aires».

Temperaturas extremas comenzarán el lunes y se mantendran sostenidamente hasta el sábado.

