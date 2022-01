Los 10 años del Forum Cultural

El 18 de diciembre se cumplieron diez años de la inauguración del Forum Cultural, un referente de espacio plural y democrático si los hay, a la hora de hablar de instituciones culturales ,y que fuera construido sobre las ruinas del viejo galpón del ferrocarril destruido por un incendio en 2007, por decisión del intendente Osvaldo Cáffaro. Diez años no son nada en la historia de la ciudad y son un montón si se piensa en todo lo que en ese lapso se hizo y se avanzó en materia de promoción cultural, ya que el Forum significó el puntapié inicial de un movimiento nunca antes visto.

Personalmente, me siento gratificado de haber sido parte de ocho de estos diez años, como director de Cultura, ya que me tocó formar parte de la gestión desde 2012 hasta 2020. Y doblemente gratificado por haber sido reconocido por el Municipio, hace pocas semanas, junto a un importante grupo de gestores culturales que formaron parte de la gestión en esta última década, con una placa que tuve el honor de recibir junto a ellos: José Coló, Mónica Expósito, José María Alvarez, Silvina Vázquez, cada uno a su tiempo responsable de distintas áreas de la Cultura local.

El Forum Cultural significó sin dudas un gran salto para la Cultura ya que, por primera vez, la ciudad de Zárate pasó a contar con una sala de espectáculos oficial que, al mismo tiempo, es sala de exposiciones, sala de ensayos, cine, teatro y auditorio para conciertos, un espacio que rápidamente ocuparon artistas locales de los más diversos estilos y artistas de carácter nacional que, por primera vez, llegaron al gran público local en forma gratuita. Por el escenario del Forum, pasaron nombres ilustres e inolvidables como los de Rita Terranova, Ingrid Pellicori, Gerardo Romano, Roberto Carnaghi, Virginia Lago, Graciela Dufau, Edda Díaz, Tina Serrano, Carolina Papaleo, Graciela Dufau, Raúl Rizzo, Victorio Onetto, Paola Barrientos, Emilia Mazer, Arturo Bonín, Pepe Cibrián, el enorme Osvaldo Bayer, Cucuza Castiello, Esteban Morgado, el Negro Falótico, Claudia Puyó , entre muchísimos otros. Fueron las grandes obras populares del Teatro Nacional Cervantes que le dieron prestigio a la programación, y los espectáculos que se consiguieron vía gestión con el Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, el Senado de la Provincia, el Instituto Nacional de la Música o el desaparecido Instituto Cultural de la Provincia, y del propio presupuesto municipal.

El Forum fue propulsor de artistas emergentes locales de los más diversos géneros, dando cabida a estilos como el rock o la propia cumbia que nunca antes habían tenido un escenario y una vidriera tan accesibles; fue el lugar donde prosperaron con su trabajo y ensayos la Banda Municipal, el Quinteto Municipal de Tango y la Orquesta Juvenil Ciudad Z; al igual que los talleres de danzas folclóricas, clásicas y, por supuesto, el tango. Fue parte de los festivales de tango, abriendo sus instalaciones a charlas, conferencias, presentaciones de libros, muestras artísticas e, incluso, numerosas milongas que se llevaron a cabo en el foyer. Durante el último festival en 2019 fue sede también del primer campeonato de tango escenario.

El Forum Cultural fue también protagonista de dos importantes festivales de teatro regional y el primer festival provincial de teatro realizado por primera vez en Zárate en 2016 con la afluencia de decenas de elencos de toda la Provincia y cientos de espectadores. Y, tal vez, lo más importante es que en dos oportunidades supo generar, merced a un convenio con el Teatro Nacional Cervantes, dos coproducciones ( «La zorra y las uvas» y «Pum! en el ojo»), a través las cuales se creó trabajo genuino y pago por la Nación, para artistas (actores, asistentes, escenógrafos, vestuaristas, productores) de Zárate y la zona.

Artistas, profesionales de diversas disciplinas, entidades diversas de la sociedad civil encontraron en este espacio un lugar donde manifestarse, celebrar o expresarse en el más amplio de los sentidos, sin condicionamientos ni prejuicios. De eso pueden dar cuenta quienes trajeron muestras de arte más que osadas, incluso algunos desnudos que provocaron pudor en más de algún espectador. El lema del arte no tiene límites, fue una consigna durante estos años.

En lo personal , el Forum Cultural fue un desafío ya que implicó programar una agenda atractiva, inclusiva e, más aún, provocadora para nuestra zona a la par de ofrecer oportunidades a los referentes locales de manera permanente. En lo general, estoy convencido de que el Forum Cultural se convirtió en un faro de referencia para toda la cultura de la región que anhelaban con llegar hasta allí para manifestarse y fue el primer mojón de un Estado municipal que, por primera vez, se propuso hacer grandes inversiones en infraestructura cultural, inversiones que fueron creciendo y se concretaron también en el Centro Cultural Tito Alberti, en el galpón cultural Negro de la Riestra y en las propuestas culturales que supieron tener en «normalidad» los espacios denominados Cepam, desarrollando una política cultural activa al nivel de las más grandes urbes de nuestro país.

Pero el Forum, sobre todo, el Forum significó el comienzo de una revolución cultural para la ciudad de Zárate, que tuvo eco en todos los rincones de la ciudad pero que repercutió en casi toda la Provincia. Y eso no es poca cosa en una ciudad de perfil industrial, con características hasta entonces un poco apáticas en lo que al arte se refiere. Ciudad de pobres corazones, como diría Fito, que encontró por fin una brújula desde donde orientarse y valorar la Cultura.

Diversos artistas se presentaron para celebrar el aniversario del Forum Cultural.

Jose Coló, Aldo Morino, Julio Belando y José María Alvarez en el acto por los 10 años del Forum.

Comparte esto: Twitter

Facebook