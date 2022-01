Clausuran un bar

El Municipio de Zárate procedió durante el fin de semana a la clausura de un local nocturno en la localidad de Lima, que según informó no contaba con la habilitación.

El local clausurado está ubicado en la esquina de Calle 6 y 13. El mismo, indicaron desde la comuna, «no contaba con la habilitación correspondiente para su funcionamiento, pese a que personal del área de Inspección municipal había notificado previamente a los responsables del mismo, los requisitos necesarios para la apertura del lugar y otorgado el tiempo necesario para presentar la documentación correspondiente».

«Al momento del operativo de clausura, se encontraba funcionando con gran cantidad de concurrentes, destacando además, que las instalaciones no contaban con medidas de seguridad básicas como matafuegos o salidas de emergencia, ni permiso para la venta de bebidas alcohólicas, por lo que se procedió al decomiso de las mismas, y el desarrollo de dichas actividades no está permitido en la zona en la que se encuentra, entre otras infracciones», concluyeron desde el Municipio.

