Los casos aumentaron 135% en una semana

Los casos de coronavirus aumentaron 135% en los últimos siete días respecto de la semana anterior impulsados por la variante Ómicron, mientras el incremento en la ocupación de camas de terapia intensiva y fallecidos fue muy inferior por el impacto de la vacunación, que ya alcanzó a más del 85% de la población con al menos una dosis.

«En los últimos siete días se reportaron a nivel país 922,4 casos cada cien mil habitantes, un 135% más que los siete días previos», dijo el contador Martín Barrionuevo, en base a la información oficial.

El porcentaje de suba de casos en Argentina varía de acuerdo a cada jurisdicción y la introducción o no de la variante Ómicron, que en el país y en el resto del mundo acelera la velocidad de contagios a partir de su circulación comunitaria.

«Todo crecimiento que ocurre multiplicando periódicamente una cantidad es exponencial, lo que cambia es por cuánto lo multiplicás. No es lo mismo multiplicar por 1,01 que por 2, o dicho de otra manera, no es lo mismo que cada tantos días los casos se dupliquen a que se multipliquen por diez», indicó a Télam el físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga.

En ese sentido, afirmó que con la variante Delta «en Argentina los casos se duplicaban cada 20 días y con Ómicron cada tres o cuatro días. Esto lo vemos cuando comienza a ser comunitaria».

EL PARTE DE ZARATE

Entre el sábado y el domingo, el parte oficial que emite el Municipio confirmó la detección de 353 nuevos casos de COVID-19 y 208 vecinos que fueron dadas de alta tras superar la enfermedad.

Como viene sucediendo en los últimos días, a pesar de la gran cantidad de contagiados, no fueron informadas muertes a causa del COVID-19.

En la actualidad, Zárate tiene confirmados 1.366 vecinos como casos activos que están cursando la enfermedad y desde el inicio de la pandemia se reportaron 18.332 contagios, 16.564 recuperados y 402 fallecidos.

El sábado pasado se estuvieron realizando hisopados en la Universidad Popular Zárate, ubicada en Pavón y La Rioja.

Comparte esto: Twitter

Facebook