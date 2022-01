No está previsto suspender actividades de trabajo frente al aumento de los contagios

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado, advirtió que no está previsto suspender actividades diarias de trabajo frente al crecimiento de casos de coronavirus, aunque remarcó que se está haciendo un seguimiento de la curva de internaciones en los hospitales.

“Lo que se está viendo en algunos municipios y en algunas provincias, es que están suspendiendo algunos eventos masivos, algunos recitales, porque son eventos en los que sabemos que la posibilidad de contagio es alta, de hecho son los eventos priorizados en el pase sanitario, pero suspender actividades diarias de trabajo no está previsto”, dijo.

Así, mencionó que desde el Ministerio de Salud están haciendo un seguimiento de los hospitales, donde “estamos viendo las terapias intensivas que no se están desbordando” y que la mayoría de las personas que necesitan internación “no recibieron las vacunas o no completaron su esquema”.

En este sentido, indicó que “estamos en una situación epidemiológica de muchos casos diarios, por la presencia de una variante que es muy contagiosa, que a diferencia de las otras, genera un contagio mayor con un tiempo de incubación más corto”. Sin embargo, destacó que a diferencia de las olas anteriores, muchísima gente está vacunada.

DESMIENTEN QUE EMPRESARIOS HAYAN PEDIDO ELIMINAR EL AISLAMIENTO EN CONTACTOS ESTRECHOS

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, negó que el sector empresarial le haya pedido que se elimine el aislamiento en contactos estrechos de contagiados de coronavirus.

Es necesario “desmitificar” el encuentro: “No he recibido ningún pedido de los empresarios y las empresarias. El interés era justamente entender esta nueva dinámica”, aclaró la funcionaria.

“El problema de los aislamientos no es del sector privado y no es algo que le haya pedido el sector privado y que el gobierno lo esté pensando” por ellos, explicó Vizzotti.

La funcionaria dijo además que la Argentina tiene un “aumento exponencial y explosivo en los casos” de coronavirus, pero señaló que Ómicron es una variante “diferente a las anteriores dado que tiene un período de incubación más corto”, por lo que espera “que empiecen a bajar más rápido” los contagios.

