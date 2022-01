Exceptúan del aislamiento a contactos estrchos con dos dosis y refuerzo de la vacuna contra el Covid-19

Las personas que sean contacto estrecho de casos positivos de coronavirus, que estén asintomáticas y tengan su esquema completo de vacunación con el refuerzo aplicado hace menos de 4 meses podrán ser exceptuadas del aislamiento, en tanto los no vacunados deberán cumplir estrictamente con el confinamiento, según resolvió el Consejo Federal de Salud (Cofesa) en una reunión celebrada este martes.

Al término del encuentro, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, indicó que las personas con esquema primario completo hace menos de 4 meses y aquellas que tuvieron Covid-19 en los últimos 90 días podrán «tener más flexibilidad en el aislamiento, en caso de ser contacto estrecho y no tener síntomas de la enfermedad, y se les recomendará la realización de un test entre el tercer y quinto día para definir su condición.

«Todo lo que venimos recomendando tiene una mirada sanitaria y lo primero que se evalúa es el efecto de la vacuna y la disminución en el riesgo», subrayó la titular de la cartera sanitaria.

Además, recalcó que a partir del consenso alcanzado en la reunión del Cofesa cada provincia decidirá las medidas a aplicar en su distrito de acuerdo a la situación epidemiológica, aunque Buenos Aires siempre fue en línea con las decisiones de Nación.

En ese marco, Vizzotti argumentó que estas nuevas recomendaciones se acordaron en virtud del «impacto importantísimo» que está teniendo la suba de contagios por la circulación de las variantes Ómicron y Delta «en el personal de salud, de los servicios esenciales y también en el sector privado».

No obstante, la ministra aseveró que «las personas no vacunadas tienen que hacer el aislamiento como siempre, (porque) son personas que tienen riesgo de enfermarse y mucho riesgo de transmitirlo» al virus.

MINIMIZAR LAS ACTIVIDADES SOCIALES

Para el resto de las personas, es decir los que quedan exceptuados del aislamiento y aquellos que pueden flexibilizar el confinamiento de acuerdo a la decisión de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, enfatizó que se les recomendará «minimizar las actividades sociales, los eventos masivos y el contacto con personas de riesgo».

La medida busca garantizar la prestación de servicios esenciales y también reducir el impacto económico de la reciente suba de contagios por Covid-19.

PREOCUPACION DE INDUSTRIALES

Alrededor de 80 mil empleados de la industria dejan a diario de trabajar por estar contagiados o bien ser contactos estrechos, situación que pone en peligro el abastecimiento. Así lo advirtió este martes el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja.

«Hicimos una encuesta entre más de cien empresas del sector y en este momento, hay un 7,5% adicional de ausentismo. Esto representa duplicar y hasta cuadruplicar la falta de personal de la época, marcada por las vacaciones», sostuvo. Además, alertó que en la industria «estamos con un gran nivel de estrés, por eso vemos con preocupación el abastecimiento. Hay entre 70 mil y 80 mil personas que se acumulan todos los días por ausentismo. Si no encontramos algún camino- sobre todo con los contactos estrechos- que permita conjugar la certeza científica con el desarrollo productivo, vamos a estar complicados».

La medida busca garantizar la prestación de servicios y reducir el impacto económico.

