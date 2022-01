CADU enfrenta a Justo José de Urquiza en la primera jornada del Certamen Apertura

Ayer jueves al mediodía en el predio que posee la AFA en Ezeiza, se sorteó el fixture del Torneo de la Primera «B» Metropolitana temporada 2022 donde CADU debutará jugando como local en Villa Fox frente a Justo José de Urquiza por la primera fecha del Apertura que comenzará el segundo fin de semana de febrero (entre el sábado 12 y el domingo 13).

EL FIXTURE DE CADU

Este será el programa de partidos que tendrá CADU en el Torneo Apertura:

1ª Fecha: vs. Justo José de Urquiza (L).

2ª Fecha: vs. Cañuelas FC (V).

3ª Fecha: vs. Comunicaciones (L).

4ª Fecha: vs. Los Andes (V).

5ª Fecha: vs. Ituzaingó (L).

6ª Fecha: vs. Fénix (V).

7ª Fecha: vs. San Miguel (L).

8ª Fecha: vs. Deportivo Armenio (V).

9ª Fecha: vs. Sportivo Dock Sud (L).

10ª Fecha: vs. UAI Urquiza (V).

11ª Fecha: vs. Villa San Carlos (L).

12ª Fecha: LIBRE.

13ª Fecha: vs. Talleres de Remedios de Escalada (V).

14ª Fecha: vs. Deportivo Merlo (L).

15ª Fecha: vs. Colegiales (V).

16ª Fecha: vs. Acassuso (L).

17ª Fecha: vs. Argentino de Quilmes (V).

Para el Clausura se invertirá la localía.

EL FORMATO DE JUEGO

El certamen tendrá dos ascensos a la Primera Nacional; el primero será para el ganador del torneo Apertura y Clausura en caso de ser el mismo equipo, o sino se definirá con un partido final (ida y vuelta) entre los ganadores de ambos campeonatos; el segundo ascenso será mediante un Reducido, que lo jugarán, en caso que el primer ascenso sea directo, del 1° al 8° de la tabla general (sumatoria de puntos del Apertura y Clausura), y en caso que el primer ascenso será mediante una final, lo jugarán del 1° al 6° de la misma tabla general, a quien se le sumará luego el perdedor de la final. Habrá un descenso que será el último de la tabla general.

ASI VA LA PRIMERA FECHA

Dep. Merlo vs Acassuso; Talleres (RdE) vs Arg. de Quilmes; CADU vs J. J. de Urquiza; V. San Carlos vs Cañuelas; UAI Urquiza vs Comunicaciones; Sp. Dock Sud vs Los Andes; Dep. Armenio vs Ituzaingó; y San Miguel vs Fénix. Libre: Colegiales.

CADU saldrá a la cancha el sábado 12 de febrero recibiendo a J. J. Urquiza en Villa Fox.

