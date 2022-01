Reparaciones y recambios de cañerías en zonas con problemas en el suministro de agua potable

La Secretaría de Servicios Públicos y Aguas de Zárate del Municipio de Zárate informó que continúa realizando reparaciones y recambios de cañerías en aquellas zonas que presentan inconvenientes en el suministro de agua potable.

En Villa Florida se puso en funcionamiento un nuevo pozo que alimentará a la red existente y mejorará la presión no sólo del barrio, sino también de Villa Fox. Asimismo, en Villa Angus se está llevando a cabo un proceso de revisión de las válvulas.

Actualmente, debido a las altas temperaturas que atraviesa la región puede verse afectado el normal funcionamiento del servicio: “El calor y el gran consumo energético impacta de forma directa. Nosotros obtenemos agua hoy de nuestro acuífero a través de pozos y bombas. Cuando se corta la luz, se nos cae la provisión” dijo el secretario de Servicios Públicos Alejandro Cimiotta. Por este motivo, apeló a la solidaridad y a la responsabilidad ciudadana para un uso racional: “Vivimos en comunidad, tenemos que respetarnos y cuidar muchísimo nuestra ciudad y servicio de agua”.

Además, manifestó que desde el Municipio se mantiene un esquema de contingencia para aquellos lugares donde surjan inconvenientes que no puedan ser resueltos en el instante, buscando alternativas de forma inmediata.

“Pedimos disculpas a todas las vecinas y vecinos por cualquier complicación que pueda generarse, más allá de cuál sea la raíz del problema. Nosotros queremos brindar un mejor servicio y que todos puedan acceder a él. A veces las soluciones no son de un momento para otro, llevan un tiempo” expresó el funcionario.

Por último, detalló que en los últimos días se encararon tareas de limpieza y desobstrucción de desagües pluviales en distintos puntos de la ciudad, que permitirán el adecuado escurrimiento del agua de lluvia y evitar anegamientos ante la presencia de fuertes tormentas.

Trabajos de Servicios Públicos y Aguas de Zárate.

